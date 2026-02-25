Igrač Benfice tvrdi da realovca nije vrijeđao rasistički: Rekao sam mu da je pe**r

U središtu jednog od najkontroverznijih incidenata ovogodišnje Lige prvaka našao se mladi argentinski nogometaš Gianluca Prestianni, čije je svjedočenje pred disciplinskim tijelima Europske nogometne federacije pokrenulo burne reakcije unutar nogometne zajednice, ali i šire javnosti.

Incident se dogodio tijekom prve utakmice play-offa Lige prvaka između Real Madrida i Benfice u Lisabonu, 17. veljače, kada je utakmica bila privremeno prekinuta zbog prijave mogućeg diskriminirajućeg govora koji je navodno Prestianni uputio napadaču Reala, Viniciusu Junioru.

Prestianni je u svojoj izjavi Uefinom istražitelju opisao svoj pogled na spornu razmjenu riječi s Viníciusom. Dok je brazilski reprezentativac tvrdio da je argentinski ofenzivac u trenutku kada je podignuo dres preko usta nekoliko puta izgovorio rasistički epitet koji bi se mogao protumačiti kao “majmun”, Prestianni to oštro negira.

U svom pisanom iskazu Uefi Prestianni je naveo da nikada nije uputio rasističke uvrede te da se radilo o pogrešnoj interpretaciji njegovih riječi, odnosno da je rekao uvredu homofobnog karaktera, a ne rasnog epiteta. Prestianni tvrdi da je Vinicius njega prvo nazvao "patuljkom", a da je igrač Benfice kao odgovor na to rekao Viniciusu da je "peder".

Uefa je nakon prijave incidenta pokrenula formalnu istragu zbog mogućeg kršenja svojih Pravila o ljudskom dostojanstvu (Članak 14 Disciplinskih propisa), prema kojima se diskriminirajuće ponašanje smatra teškim prekršajem koji može dovesti do znatnih suspenzija ili sankcija. Istraga je privremeno rezultirala jednomjesečnom suspenzijom za Prestiannija, zbog čega mora propustiti uzvratnu utakmicu u Madridu, unatoč činjenici da je putovao sa suigračima. Benfica je uložila žalbu na tu odluku, ali Uefa je njezin zahtjev odbila.

Incident je imao i neposredne posljedice na samu utakmicu u Lisabonu. Nakon Viníciusove prijave, sudac je aktivirao Uefin protokol protiv rasizma, a igra je bila zaustavljena oko deset minuta dok su kapetani i delegati raspravljali o situaciji na terenu. Taj prizor izazvao je val reakcija među suigračima, navijačima i nogometnom javnošću diljem Europe, dodatno podgrijavajući tenzije prije revanša.

Klupske reakcije na aferu bile su podijeljene. Benfica je stala uz svog igrača, ponavljajući da Prestianni "nije rasist", dok su iz Real Madrida i šire nogometne zajednice stizale oštre osude i zahtjevi za transparentnom i promptnom istragom. U medijskim istupima, neki igrači i stručnjaci pozivali su na stroge posljedice ako se dokaže diskriminirajuće ponašanje, dok su drugi upozoravali na oprez i potrebu da se oštro razluči između činjenica i interpretacija.

Prestiannijeva svjedočenja pred Uefom i njegova verzija događaja postali su ključni dio disciplinskog procesa koji se još vodi. Bez obzira na konačnu odluku tijela, slučaj je ponovno otvorio ozbiljne rasprave o rasizmu, govoru mržnje i protokolima za njihovo suzbijanje u modernom nogometu. Slučaj također služi kao test pouzdanosti i učinkovitosti mehanizama kojima Uefa nastoji zaštititi dostojanstvo igrača te osigurati da nogomet ostane prostor jednakih prilika za sve sudionike i navijače.