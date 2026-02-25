Htjela uredno platiti vožnju, završila u problemu: Što se događa u ZET-ovim tramvajima?

Neugodno iznenađenje doživjela je Zagrepčanka koja je tramvajem broj 7 putovala prema Novom Zagrebu. Kako tvrdi, u drugom vagonu nije pronašla nijedan QR kod potreban za validaciju karte putem aplikacije pa kartu – iako ju je željela uredno platiti – nije mogla verificirati.

– Putovala sam starom sedmicom prema Novom Zagrebu. Ušla sam u tramvaj i htjela verificirati kartu putem aplikacije, ali u drugom vagonu nije bio nijedan QR kod. Neugodno sam se iznenadila! Što bi se dogodilo da mi je baš tad ušla kontrola? Kartu nisam mogla kupiti– ispričala je.

Dodaje kako je obišla cijeli vagon tražeći oznaku za skeniranje, no bez uspjeha. Situacija ju je, kaže, dovela u neugodan položaj jer bi u slučaju kontrole mogla ispasti kao da se vozi bez valjane karte, iako je imala namjeru uredno je platiti. Upit o razlozima nedostatka QR kodova, broju vozila u kojima su evidentirani problemi te postupanju u slučaju kontrole karata poslali smo ZET-u, a njihov odgovor objavit ćemo po primitku.