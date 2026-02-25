Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 149
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#IRAN
#LIGA PRVAKA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
RASPOREDIO VOJSKU

Orban kaže da Ukrajina planira poremetiti mađarski energetski sustav

Hungarian Prime Minister Orban speaks during the spring session of parliament in Budapest
Foto: BERNADETT SZABO/REUTERS
1/3
VL
Autor
Bernard Čavar/Hina
25.02.2026.
u 15:17

Premijer je uveo i zabranu letenja dronova u okrugu Szabolcs-Szatmar-Bereg na mađarskoj strani granice s Ukrajinom

Mađarski premijer Viktor ⁠Orban izjavio je u srijedu da Ukrajina planira poremetiti mađarski energetski sustav i naredio da se oko kritične infrastrukture rasporedi vojska. Njegov postupak dodatno eskalira spor s Ukrajinom oko prekida rada naftovoda Družba kojim se ruska sirova nafta prevozi u Mađarsku i Slovačku - obje zemlje krive Kijev za dugotrajni prekid opskrbe svojih rafinerija. Kijev tvrdi da je prekid uzrokovan ruskim napadom dronom koji je pogodio opremu naftovoda u zapadnoj Ukrajini. Nakon sastanka nacionalnog vijeća sigurnosti, Orban je rekao da Mađarska od 27. siječnja nije primila naftu kroz naftovod Družba.

"Prema svim informacijama jasno je da taj prekid nema veze s tehničkim nego s političkim razlozima. Ukrajinska vlada na taj način vrši pritisak na Mađarsku i Slovačku", rekao je Orban. Dodao je da informacije vijeća ukazuju da će biti "još poteza Ukrajine kako bi se poremetio mađarski energetski sustav". "Zbog toga sam naredio pojačanu zaštitu energetske infrastrukture. To znači raspoređivanje vojnika i opreme oko ključnih energetskih postrojenja", rekao je Orban.

Premijer je također uveo zabranu letenja dronova u okrugu Szabolcs-Szatmar-Bereg na mađarskoj strani granice s Ukrajinom. "Mađarsku nitko neće ucjenjivati", istaknuo je. Izbori u Mađarskoj održavaju se 12. travnja, a na njima se Orban natječe za reizbor. Istraživanje tvrtke Median, poznate po preciznim predviđanjima, pokazalo je u srijedu da je u veljači mađarska oporbena stranka desnog centra Tisza povećala svoju prednost nad Orbanovim Fideszom. Orban optužuje Ukrajinu da energetskom destabilizacijom želi izazvati kaos u Mađarskoj uoči izbora te utjecati na mađarsku unutarnju politiku.

Putin spašava saveznika: Šalje im tisuće raketa vrijednih 500 milijuna eura, cure detalji
Ključne riječi
Ukrajina Slovačka Mađarska Viktor Orbán

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Novim porezom na nekretnine bit će obuhvaćene kuće i stanovi za iznajmljivanje
2
KONTROVERZAN ZAKON

Bačić želi zaustaviti rast cijene stanova. Mrak Taritaš: 'Ovaj zakon je čisti Trumpizam'

Ante Kujundžić (Klub Mosta i nezavisnog Josipa Jurčevića) smatra da zakon, koji je najavljen kao epohalni iskorak u stambenom zbrinjavanju, neće pomoći onome tko nema pomoć roditelja već osnažiti sloj društva koji danas ima kapital u džepu. Da je država željela ići u strukturalnom smislu, poručio je, definirala bi porez na luksuz ili oformila državni fond za mlade. „Ovaj zakon nije ništa drugo nego duda varalica”, kazao je Kujundžić zatraživši stanku

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!