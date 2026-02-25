Orban kaže da Ukrajina planira poremetiti mađarski energetski sustav

Mađarski premijer Viktor ⁠Orban izjavio je u srijedu da Ukrajina planira poremetiti mađarski energetski sustav i naredio da se oko kritične infrastrukture rasporedi vojska. Njegov postupak dodatno eskalira spor s Ukrajinom oko prekida rada naftovoda Družba kojim se ruska sirova nafta prevozi u Mađarsku i Slovačku - obje zemlje krive Kijev za dugotrajni prekid opskrbe svojih rafinerija. Kijev tvrdi da je prekid uzrokovan ruskim napadom dronom koji je pogodio opremu naftovoda u zapadnoj Ukrajini. Nakon sastanka nacionalnog vijeća sigurnosti, Orban je rekao da Mađarska od 27. siječnja nije primila naftu kroz naftovod Družba.

"Prema svim informacijama jasno je da taj prekid nema veze s tehničkim nego s političkim razlozima. Ukrajinska vlada na taj način vrši pritisak na Mađarsku i Slovačku", rekao je Orban. Dodao je da informacije vijeća ukazuju da će biti "još poteza Ukrajine kako bi se poremetio mađarski energetski sustav". "Zbog toga sam naredio pojačanu zaštitu energetske infrastrukture. To znači raspoređivanje vojnika i opreme oko ključnih energetskih postrojenja", rekao je Orban.

Premijer je također uveo zabranu letenja dronova u okrugu Szabolcs-Szatmar-Bereg na mađarskoj strani granice s Ukrajinom. "Mađarsku nitko neće ucjenjivati", istaknuo je. Izbori u Mađarskoj održavaju se 12. travnja, a na njima se Orban natječe za reizbor. Istraživanje tvrtke Median, poznate po preciznim predviđanjima, pokazalo je u srijedu da je u veljači mađarska oporbena stranka desnog centra Tisza povećala svoju prednost nad Orbanovim Fideszom. Orban optužuje Ukrajinu da energetskom destabilizacijom želi izazvati kaos u Mađarskoj uoči izbora te utjecati na mađarsku unutarnju politiku.