Čeka nas spektakl: Futsal Dinamo i Rijeka igrat će u finalu Kupa

Za trofej će se boriti Futsal Dinamo i Rijeka, dva sastava koja su trenutačno na vrhu prvenstvene ljestvice, dok je Novo Vrijeme prošlosezonski prvak.

Futsal Dinamo je nakon prvog poluvremena stekao dva gola prednosti. Domaći sastav je poveo već u trećoj minuti golom Zonjića, dok je nekoliko trenutaka prije odmora Čekol pogodio za 2-0.

Neizvjesnost se vratila nakon što je Jelišev u 25. minuti pogodio za Makarane i smanjio na 1-2, ali kratko je trajala nada gostiju. U 28. je Ukrajinac Korolišin pogodio vlastitu mrežu, dok je u 29. minuti Gudasić povećao prednost Futsal Dinama na 4-1 čime je dvoboj bio riješen.

Do kraja susreta prvo je Čekol povećao na 5-1, dok je potom na drugoj strani poentirao Korolišin uz autogol Čekola za konačnih 5-3 zagrebačkog sastava.

U utorak je finale izborila Rijeka koja je pred svojim navijačima s 4-2 pobijedila Olmissum iz Omiša.