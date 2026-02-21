Naši Portali
Rukomet

Prije gostovanja u Barceloni Zagrebaši uvjerljivi protiv Gorice

Zagreb i Gorica sastali se u 02. kolu Paket24 Premijer lige - Lige za prvaka
Goran Stanzl/PIXSELL
Autor
Damir Mrvec
21.02.2026.
u 21:51

Rukometaši Zagreba stigli su do druge pobjede u sklopu Paket24 Premijer lige za prvaka, nakon što su u svojoj Kutiji šibica bili bolji od ekipe HRK Gorice rezultatom 37:26 (20:13)

Rukometaši Zagreba stigli su do druge pobjede u sklopu Paket24 Premijer lige za prvaka, nakon što su u svojoj Kutiji šibica bili bolji od ekipe HRK Gorice rezultatom 37:26 (20:13). Zagrebaše su do pobjede predvodila raspoložena desna krila, Filip Glavaš s devet, odnosno Mateja Dodić sa šest pogodaka. Sandro Meštrić imao je četiri, a Haris Suljević pet obrana.

 - Zadovoljan sam uvjerljivom pobjedom, pristupom svojih igrača i time što su dečki ozbiljno odigrali cijelu utakmicu. Čestitke mojim igračima, ali čestitke i sjajnoj ekipi Gorice koja je odlično otvorila utakmicu i koja je još jednom pokazala da radi jako dobar posao ove sezone. Čestitke treneru Miškoviću i njegovim igračima. Siguran sam da ćemo od njih gledati još dobrih partija i rezultata ove sezone. Što se nas tiče veseli me što smo se držali dogovora i što smo bili agresivni i pokretljivi u obrani, odnosno brzi u tranziciji.

Bilo je to puno bolje nego protiv Dugog Sela i to je dobro. Bili smo rastrčaniji, u napadu smo ubrzali loptu i pojednostavili neke polaze. Trebat će još vremena da se ja priviknem na ekipu i oni na mene, ali mislim da ćemo rasti iz utakmice u utakmicu. Spomenuo bih još i realizaciju koja je danas bila puno bolja nego li je to bio slučaj u posljednje dvije utakmice. Očekuje da Zagreb bude još i bolji iz kola u kolo - rekao je Boris Dvoršek, trener Zagreba. 


Pred rukometašima Zagreba gostovanje je u Barceloni. S istoimenim suparnikom snage će odmjeriti u sklopu 12. kola Machineseeker EHF Lige prvaka, a susret je na rasporedu u četvrtak 26. veljače s početkom u 20.45 sati.

Barcelona Filip Glavaš Boris Dvoršek Gorica Zagreb rukomet

PA
pajtiliviu
22:27 21.02.2026.

