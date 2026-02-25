FOTO Neugodno iznenađenje Šime iz 'Savršenog! Nakon putovanja s Majom Šuput dobio 'hladan tuš'

Naša popularna pjevačica Maja Šuput odlučila je uzeti nekoliko dana u veljači te otputovati sa svojim emotivnim partnerom Šimom Elezom u Pariz, a fotografije s putovanja podijelila je na društvenim mrežama. No, Šime je sada otkrio da se vratio s romantičnog putovanja. Odmah nakon povratka doživio je situaciju koju će još dugo prepričavati prijateljima i pratiteljima. Naime, Šime je za povratak odlučio rezervirati prijevoz putem popularne aplikacije BlaBlaCar. No u cijelom procesu napravio je jednu ključnu pogrešku – nije provjerio o kakvom je vozilu riječ. Kada je stigao na dogovoreno mjesto susreta, umjesto klasičnog osobnog automobila dočekalo ga je – teretno vozilo. Simpatičnu situaciju odmah je podijelio na svom profilu na Instagramu. Na fotografiji se vidi kako se, uz osmijeh, penje u veliki kamion parkiran pokraj ulaza na autocestu, dok je vani već pao mrak. Uz objavu je duhovito napisao: "Kad u zadnji trenutak rezerviraš BlaBla car, ne provjeriš auto, pa te kralj skupi sa Scaniom.... Vozi Miško."

Foto: Instagram screenshot

Podsjetimo, popularna pjevačica i poduzetnica na društvenim mrežama javila se iz Pariza te pokazala kako uživa sa svojim partnerom. Nakon što su u siječnju uživali na Baliju, par je sada odlučio pobjeći na romantični odmor, a svojim posljednjim nizom fotografija na Instagramu, Maja je dala uvid u njihovu parišku avanturu, koja je uključivala posjet raskošnoj palači Versailles i uživanje u večernjim izlascima.

Uz jednostavan opis "Paris lately ....", pjevačica je pustila da idilične fotografije govore same za sebe. Na objavljenim slikama Maja i Šime poziraju nasmijani i zagrljeni ispred prepoznatljivih vizura dvorca Versailles i njegovih veličanstvenih vrtova. Pjevačica je pokazala i svoje besprijekorne modne kombinacije, od elegantnog tamnog kompleta do glamurozne bijele bunde koja je privlačila poglede. Osim dnevnih šetnji, par je uživao i u noćnom životu grada, a fotografije iz otmjenih restorana i klubova svjedoče o tome da se odlično zabavljaju. Majini pratitelji nisu skrivali oduševljenje novim objavama, a komentari ispod fotografija ispunjeni su porukama podrške i lijepim željama. Komplimenti poput "Zgodni. Uživajte!", "Lijep par" i brojna srca pokazuju kako publika s odobravanjem prati novu ljubavnu priču jedne od najvećih domaćih zvijezda.