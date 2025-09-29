Naši Portali
SLAVNII NOGOMETAŠ

Benzema napušta Saudijsku Arabiju i vraća se u Europu? Želi ga Mourinho

Welcome ceremony for Karim Benzema after joining Al-Ittihad
Foto: Stringer/REUTERS
VL
Autor
Hina
29.09.2025.
u 15:40

Benzema je igračku karijeru namjeravao zaključiti u Saudijskoj Arabiji, ali Mourinhov poziv da se priključi Benfici mogao bi ga nagnati da promijeni planove. Španjolski mediji navode kako Benzema ozbiljno razmišlja o povratku u Europu.

Jedan telefonski poziv od novog trenera Benfice Josea Mourinha mogao bi promijeniti planove francuskog centarfora, 37-godišnjeg Karima Benzeme, koji od srpnja 2023. nosi dres saudijskog Al-Ittihada. 

Benzema je igračku karijeru namjeravao zaključiti u Saudijskoj Arabiji, ali Mourinhov poziv da se priključi Benfici mogao bi ga nagnati da promijeni planove. Španjolski mediji navode kako Benzema ozbiljno razmišlja o povratku u Europu.

Ukoliko Benzema prihvati Mourinhov poziv, transfer bi mogao biti realiziran u zimskom prijelaznom roku. Francuskom golgeteru ugovor s Al-Ittihadom ističe u lipnju sljedeće godine i prelaskom u Benficu morao bi se odreći velikog djela godišnje plaće, koja iznosi 50 milijuna eura. 

Benzemin dolazak u Benficu mogao bi utjecati na minutažu hrvatskog reprezentativca Franje Ivanovića, koji je ovog ljeta stigao u lisabonski klub. Ivanović je u 12 utakmica za portugalski klub upisao tri gola i jednu asistenciju.

Benzema je u Real Madridu proveo 14 godina i s kraljevskim klubom je osvojio pet Liga prvaka i četiri španjolska prvenstva, a 2022. osvojio je Zlatnu loptu za najboljeg nogometaša na svijetu.

Njegov odlazak u Saudijski Arabiju bio je veliko iznenađenje, jer je u zadnjoj sezoni u Realu zabio 31 pogodak i tome dodao šest asistencija. 

Ključne riječi
Real Madrid Karim Benzema

