U BUNDESLIGI

Veliki udarac za Češku: Glavni napadač se ozlijedio i propušta dvoboj s Hrvatskom!

Osijek: Luka Modrić iz jedanaesterca za 2:1 protiv Češke
Davor Javorovic/PIXSELL
VL
Autor
Denis Lugarić/Hina
28.09.2025.
u 22:49

Schick je posljednjim minutama subotnjeg susreta ozlijedio mišić stražnje lože, a prema pisanju čeških medija pauzirat će najmanje tri tjedna

Napadač češke nogometne reprezentacije i Bayer Leverkusena Patrik Schick (29) ozlijedio se subotnjem susretu protiv St. Paulija (2-1) i prema prvim prognozama pauzirat će do sredine listopada.

Schick je posljednjim minutama subotnjeg susreta ozlijedio mišić stražnje lože, a prema pisanju čeških medija pauzirat će najmanje tri tjedna.

Marko Livaja je teže ozlijeđen. Evo koliko će pauzirati i kad bi se mogao vratiti

Češki napadač će propustiti nadolazeći susret Lige prvaka s PSV Eindhovenom u srijedu, kao i utakmicu Bundeslige protiv Union Berlina 4. listopada. Česi navode kako ga neće biti niti u listopadskim ogledima u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Očekuje se da će biti izvan terena barem do 18. listopada, kada Leverkusen igra protiv Mainza.

Češka će ugostiti Hrvatsku u kvalifikacijskoj utakmici u Pragu (9. listopada), a tri dana kasnije igrat će protiv Farskih Otoka.

Češki napadač je ove sezone u dresu Bayer Leverkusena upisao sedam nastupa u svim natjecanjima, uz četiri postignuta gola i jednu asistenciju. Za reprezentaciju je odigrao 48 utakmica i pritom postigao 24 gola.

Češka vrsta je na drugom mjestu kvalifikacijske skupine L sa 12 bodova koliko ima i Hrvatska, no "Vatreni" imaju i utakmicu manje. Trećeplasirani Farski Otoci i četvrtoplasirana Crna Gora imaju po šest bodova. Gibraltar je posljednji bez bodova. Samo će pobjednik skupine izboriti direktan plasman na Svjetsko prvenstvo čiji će domaćini biti Kanada, Sjedinjene Američke Države i Meksiko.

Ključne riječi
nogomet Reprezentacija ozljeda Hrvatska Češka Patrik Schick

