Sprema se drama u Zagrebu, iz sata u sat sve više klubova okreće leđa nogometnom moćniku

Danas u 18 sati u hotelu Westin održavaju se izbori za predsjednika Zagrebačkog nogometnog saveza. Jedini kandidat je Tomislav Svetina, a pobijedi li, bit će mu to treći mandat. Do prije 10-ak dana pobjeda Svetine činila se posve izglednom, no stvari su se u međuvremenu bitno promijenile.

Sve je krenulo kada je aktualnog šefa ZNS-a prvi počeo kritizirati NK Rudeš. Iz tog su hrvatskog drugoligaša upozorili na navodne Svetinine malverzacije u procesu koji je prethodio današnjoj izvanrednoj izbornoj Skupštini. Zasmetalo im je što je Svetina izbore raspisao samo 20-ak dana prije nego što će se održati, a na toj sjednici Skupštine 11. rujna nigdje nije bilo najavljeno da će se na njoj sazvati novi izbori. Štoviše, ključna tema upala je pod točku dnevnog reda "različito". Svetina očito nije želio da svi zastupnici znaju da se moraju pojaviti na Skupštini, a priča sa sjednice i naknadna pritužba Rudeša otkriva i da je u aktualnom Statutu ZNS-a izmijenjen članak pod brojem 49., koji propisuje uvjete pod kojima se netko može kandidirati za predsjednika Zagrebačkog nogometnog saveza. Dodan je uvjet da kandidat za predsjednika mora biti prisutan na sjednici Skupštine na kojoj je objavljena izborna skupština. Što je potpuno apsurdno!



Zbog toga Rudeš, ali i neki drugi zagrebački klubovi koji su povukli potporu Svetini smatraju da je šef ZNS-a zloporabio svoj položaj kako bi stekao prednost prilikom današnjih izbora. Osim Dinama i Rudeša, koji su prvi javno rekli da neće doći na današnju Skupštinu, protiv Svetine su i Concordija, Mladost iz Buzina, Sava, Nur, Futsal Dinamo, Ćiro Blažević akademija, ŽNK Dinamo, ŽMNK Dinamo, Ravnice... Oni su naime povukli prije potpisanu podršku Tomislavu Svetini, a doznajemo da se i mnogi klubovi, koji neće javno istupiti, neće pojaviti na današnjoj skupštini.

Uglavnom, na današnjim izborima moguće je nekoliko scenarija. Prvi je da ne bude kvoruma. Za kvorum će u zagrebačkom nogometnom parlamentu sa 60 zastupnika (predstavnika klubova) za početak biti potrebna 31 osoba, ali ispunjenje tog preduvjeta ne znači nužno da će sjednica biti održana jer nisu svi klubovi za stolom jednako utjecajni. Naime, glasovi Dinama, Lokomotive, Rudeša ili Dubrave vrijede bitno više nego glasovi, recimo, niželigaša Trešnjevke, Maksimira, Ponikva ili Vrapča, što u prijevodu znači da vladajućima, koje na okupu drži predsjednik ZNS-a Tomislav Svetina, treba barem polovina od ukupno 126 glasova u optjecaju.

Nepostojanje kvoruma ustvari bi značilo da je Svetina poražen, iako bi ustvari on i dalje ostao čelnik ZNS-a, barem do ožujka kada su se trebali održati redovni izbori. Druga je opcija da Svetina dobije potreban broj glasova za novi mandat, no tek tada krenut će prava borba. Dinamo, Rudeš, ali i još neki klubovi odmah će krenuti u protuofenzivu, odnosno skupljat će dovoljan broj glasova kojim bi onda Svetinu rušili na izvanrednoj sjednici.

Treća je pak opcija da će Svetina morati napustiti mjesto šefa ZNS-a po sili zakona. Naime, protiv njega provode se izvidi DORH-a, a dokaže li mu se krivica, to bi značio kraj Svetine na čelu Zagrebačkog nogometnog saveza. Kako god, danas će u Westinu održati još jedna jako zanimljiva, čak i dramatična nogometna skupština.