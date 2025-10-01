Naši Portali
NOVI DRAGULJ

Barcelona ima još jedno čudo od djeteta,17-godišnjak je debitirao za prvu momčad

Visit of FC Barcelona's new Spotify Camp Nou
ALBERT GEA/REUTERS
VL
Autor
Hina
01.10.2025.
u 16:00

"Kad mi je trener rekao da ću biti u početnoj postavi nisam mogao vjerovati. No, uspio sam se brzo pribrati. Trener i suigrači su mi ulili samopouzdanje, kazali su mi da igram kao što to radim na treningu", izjavio je Fernandez, čija je majka Filipinka.

Iako je odigrao samo jedno poluvrijeme za Barcelonu, 17-godišnji veznjak Pedro Fernandez privukao je pažnju novinara. Britanski mediji o njemu pišu kao o novom velikom talentu koji je izašao iz Barcine nogometne akademije La Masije.

Pedro Fernandez, ili samo Dro, debitirao je za prvu momčad "Blaugrane" u nedjelju u prvenstvenoj pobjedi 2-1 protiv Real Sociedada, odigravši prvo poluvrijeme.  



Iako se od njega ne očekuje tako strelovit uzlet kao u slučaju Laminea Yamala, koji je kao 16-godišnjak postao prvotimac, u Barceloni su uvjereni da se radi o velikom talentu. Hvale njegov dribling, može igrati s obje noge, ali više mu odgovara biti dešnjak. 

Za kadetsku reprezentaciju Španjolske (U-17) je u devet susreta postigao četiri pogotka, a njegov razvoj pomno prate Arsenal, Chelsea, Manchester City, Bayern i PSG. Vodstvo Barcelone upoznato je s time da se europski velikani zanimaju za njega i zato će mu u siječnju, kad navrši 18 godina, ponuditi ugovor koji bi ga dugoročno vezao za katalonski klub.
