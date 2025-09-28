Prije deset godina je osvojio Ligu prvaka, a sad radi u prodavaonici sportske odjeće

Jérémy Mathieu, odnedavno umirovljeni francuski nogometaš koji je igrao na vrhunskim razinama u Francuskoj, Španjolskoj i Portugalu, nedavno se našao u centru pozornosti zbog svoje neuobičajene karijerne prekretnice: trenutno radi u trgovini sportske opreme – točnije, u Intersportu blizu Marseillea — i to u odjelu za nogomet.

Mathieu je prvi profesionalni ugovor potpisao 2002. godine s klubom Sochaux u Francuskoj. Kasnije je nastupao za Toulouse, potom se preselio u španjolsku La Ligu, gdje je branio boje Valencije, a zatim i Barcelone.

Tijekom svoje karijere, osvojio je brojne trofeje, među njima i Ligu prvaka 2015. s Barcom te La Ligu, a ostao je upamćen i po nastupima u velikim utakmicama poput El Clásica. Iako je svoju posljednju utakmicu odigrao 2020. godine, Mathieu je profesionalnu karijeru u klubovima završio u Portugalu 2023. godine dok je bio član lisabosnskog Sportinga.

U 2025. godini, Mathieu je započeo novu etapu. Postao je zaposlenik trgovine Intersport u francuskom mjestu Cabriès, smještenom između Aix-en-Provence i Marseillea. Njegova uloga nije samo simbolična ili promotivnog trika: on radi u odjelu za nogomet kao prodavač, bavi se klijentima, opremom i svakodnevnim aktivnostima trgovine.

Prema podacima iz medija, Mathieu je u kod Intersporta došao uz pomoć bivšeg partnera iz kluba Sochauxa, Loïca Lovala-Landré, koji ga je povezao s trgovinom. Započeo je s radom u trgovini u ožujku 2025. godine.



Tijekom ovog perioda, Mathieu istodobno radi i na stjecanju trenerskih licenci, što nagovještava da nije odustao od svijeta nogometa.

Jedan od članaka iz francuskih medija opisuje da je njegov prelazak iz “svijeta stadiona” u trgovinu izazvao prilično iznenađenje kod navijača. Mnogi su teško mogli zamisliti bivšeg igrača vrhunske razine kako radi na ‘podu’ trgovine. Ipak, on sam navodno ne vidi to kao kompromis, nego kao praktičnu i “normalnu” prilagodbu novom životnom poglavlju.

Priča o Mathieuovom zaposlenju u Intersportu brzo je postala viralna i izazvala mnoštvo komentara na društvenim mrežama. Mediji su se zapitali kako to da igrač koji je u karijeri bio naviknut na luksuz, visoke ugovore i život na pozornici, sada radi posao koji običan čovjek može pogledati kao prosječan.

Neki komentatori ističu da je Mathieuovo ponašanje ujedno i pozitivan primjer “prizemljenja” i realnosti koju često ne vide navijači — da je nakon sporta za mnoge igrače nužno pronaći novu profesiju, često sasvim običnu. Drugi su pak izrazili žaljenje što brojni bivši vrhunski sportaši završavaju u situacijama koje nisu glamurozne, zbog financijskih poteškoća, lošeg upravljanja karijerom ili nedostatka planiranja za život nakon sporta.