Barcelona ga platila 120 milijuna eura, a sada ga se želi riješiti

Brazilski nogometaš Philippe Coutinho (29) korak je do povratka u Premiership, gdje je uspješno igrao za Liverpool. No ovoga puta brazilski majstor je korak do prelaska u redove Arsenala.

Prema pisanju engleskog i španjolskog tiska, Coutinho nije u planovima novog Barceloninog trenera Xavija i sve je izglednije kako će ovoga siječnja napustiti Camp Nou.

Coutinho je od 2013. do 2018. igrao za Liverpool, a potom je za 120 milijuna eura preselio u Barcelonu. No, u redovima katalonskog kluba nije se uspio nametnuti pa je njegova tržišna vrijednost opala. Jednu je sezonu proveo na posudbi u Bayernu, no Bavarci nisu željeli otkupiti njegov ugovor.

Tijekom karijere igrao je i za Inter, Vasco da Gamu i Espanyol.

Arsenal je pod vodstvom Mikela Artete, četvrti na ljestvici Premiershipa.