Barcelona bolja od samo dva kluba u Ligi prvaka! 'To je naša realnost u ovom trenutku'

Trener Barcelone Xavi Hernandez izjavio je da se moraju suočiti sa realnošću, a to znači da su sada momčad ranga Europske lige.

Bayern je na domaćem terenu pobijedio Barcelonu s 3:0 okončavši natjecanje u skupini E sa svih šest pobjeda, dok Barcelona po prvi put nakon studenog 2000. nije uspjela plasirati se u nokaut fazu Lige prvaka.

- Pokušali smo s visokim presingom, ali naša realnost je da je Bayern bio superiorniji od nas. Naša realnost je da smo momčad za Europsku ligu - kazao je Xavi za španjolske medije.

On je istaknuo da s ovim porazom počinje novo razdoblje:

- Danas je početak novog poglavlja za nas. Moramo od nas samih tražiti više i ovo moramo iskoristiti kao točku preokreta i promijeniti mnoge stvari.

Istaknuo je da se Barca mora vratiti gdje joj je mjesto.

- Naša realnost me živcira, bijesan sam jer Barca ovo ne zaslužuje. No, puno je okolnosti zbog kojih smo sada takvi. Sa realnošću se moramo nositi dostojanstveno i moramo raditi na tome da Barcelonu vratimo tamo gdje zaslužuje biti, a to nije Europska liga - zaključio je Xavi.

Inače, manje golova od Barcelone (2) zabili su u Ligi prvaka ove sezone samo Malmö i kijevski Dinamo - po jedan.