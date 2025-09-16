Naši Portali
PRVE UTAKMICE

Arsenal siguran na gostovanju u Španjolskoj, belgijski prvak kreirao prvo iznenađenje u Ligi prvaka

UEFA Champions League - Athletic Bilbao v Arsenal
ALBERT GEA/REUTERS
VL
Autor
Hina
16.09.2025.
u 21:12

Arsenal je golovima u drugom poluvremenu s 2-0 pobijedio Athletic Bilbao u gostima. Na San Mames stadionu tijekom prvog dijela bolji je bio Athletic, ali nije uspio realizirati niti jednu od nekoliko dobrih šansi. Najbolju je propustio Berenguer.

Započeo je ligaški dio nove sezone nogometne Lige prvaka, a startne su gostujuće pobjede upisali londonski Arsenal i belgijski Union St. Gilloise.

U nastavku se dogodilo buđenje Arsenala koji je sve više pritiskao suparnika. Dvije prilike je propustio Madueke, jednu Merino, a domaćin je kapitulirao u 72. minuti. Samo minutu nakon što je ušao u igru strijelac je bio Brazilac Martinelli, nakon odlične asistencije Trossarda.

Uloge su se zamijenile u 87. minuti kada je Arsenal potvrdio pobjedu. Martinelli je bio asistent, a Trossard strijelac za konačnih 2-0. Belgijski prvak Union St. Gilloise pobrinuo se za prvo iznenađenje ovosezonske Lige prvaka, u Eindhovenu je s 3-1 pobijedio domaćin PSV.

Već u devetoj minuti gosti iz Belgije su poveli kada je jedanaesterac realizirao David. Bio je to premijerni pogodak u novoj sezoni ligaškog dijela Lige prvaka. Uslijedili su potom napadi PSV-a koji nisu za nagradu donijeli izjednačenje. Iz odlične šanse nije precizno pucao Saibari, dok je odličan udarac Van Bommela završio na okviru vrata.

Nakon što PSV nije zabio za 1-1 uslijedila je kazna na drugoj strani i munjeviti kontranapad belgijskog prvaka. U 39. minuti za 2-0 je pogodio Ait El Hadj.

Na startu drugog poluvremena novu je šansu za PSV imao Saibari koji je tom prilikom promašio prazna vrata s metra udaljenosti. Uslijedili su potom plahi napadi PSV-a, a sve je zaključeno u 81. minuti. Tada je Union St. Gilloise, debitant u ligaškom dijelu Lige prvaka, zabio i treći pogodak. Strijelac je iz blizine, nakon kornera, bio MacAllister.

U 90. minuti PSV je došao barem do počasnog pogotka, a strijelac je za 1-3 bio Van Bommel. Cijelu utakmicu za PSV je odigrao hrvatski reprezentativac Ivan Perišić. Od 21 sati utakmice prvog kola će igrati Benfica - Qarabag, Juventus - Borussia Dortmund, Real Madrid - Marseille i Tottenham - Villarreal. Preostale utakmice prvog kola igraju se u srijedu i četvrtak.

Evo što je Modrić napravio nakon gola, ovo nismo vidjeli u prijenosu
Ključne riječi
Atheltic Bilbao Liga prvaka Arsenal

