Kreće Liga prvaka! Evo tko sve danas igra i gdje možete gledati utakmice

Današnjim utakmicama kreće 71. sezona Lige prvaka (Kupa prvaka). Branitelj naslova je PSG, koji je prošle sezone osvojio svoj prvi naslov u ovom natjecanju, a ukupno 32 momčadi borit će se za finale koje je na rasporedu 30. svibnja 2026. na Puskás Areni u Budimpešti. Liga prvaka je prošle sezone (2024./25.) uvela novi oblik natjecanja, a on se nastavlja i ove sezone - umjesto klasičnih grupa (8 grupa po 4 kluba), sada postoji liga faza s 36 klubova. Svaki klub igra osam utakmica u ligi: četiri na domaćem terenu, četiri u gostima, protiv osam različitih protivnika.

Engleska ove sezone ima rekordnih 6 klubova jer je Tottenham osvojio Europa ligu, te je uvršten kao dodatni predstavnik. Među ovogodišnjim sudionicima čak četvorica su debitantni u Ligi prvaka - ciparski Pafos, norveški Bodø/Glimt, kazahstanski Kairat Almaty i belgijski Union Saint-Gilloise. Nagradni fond je opet rekordan, Uefa će klubovima raspodijeliti 2,46 milijardi eura, pobjedniku više od 100 milijuna eura. Prema predviđanjima Opta superračunala, najveće šanse za naslov ima Liverpool (20,4 posto), potom Arsenal (16 posto) te PSG (12,1 %).

Hrvatska će imati 13 igrača u Ligi prvaka ove sezone, redom su to Gvardiol i Kovačić (Manchester City), Stanišić (Bayern), P. Sučić (Inter), M. Pašalić (Atalanta), Perišić (PSV), Ivanović (Benfica), Šutalo (Ajax), Kotarski (Kopenhagen), Oršić i Šunjić (Pafos), Buntić (Qarabag) i Smolčić (Eintracht). Predstavljaju nas i trojica trenera - Kovač (Borussia Dortmund), Tudor (Juventus) i Jurić (Atalanta). Tudor i Kovač sučelit će se već danas, jer Juve dočekuje Borussiju.

Raspored utakmica za utorak:

Athletic Bilbao - Arsenal (18.45, Arenasport 2)

PSV - Royale Union (18.45, Arenasport 3)

Juventus - Borussia Dortmund (21.00, Arenasport 1)

Real Madrid - Marseille (21.00, Arenasport 2)

Tottenham - Villareal (21.00, Arenasport 3)

Benfica - Qarabag (21.00, Arenasport 6)