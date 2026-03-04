Gorica svladala Varaždin i izborila treće polufinale u klupskoj povijesti

Nogometaši Gorice po treći put u povijesti plasirali su se u polufinale Hrvatskog nogometnog kupa svladavši na gostovanju u Varaždinu istoimenu domaću momčad s 3-1 (2-1).

Gorica je povela već u 2. minuti utakmice, kad je francuski veznjak Theo Epailly iskoristio pogrešku domaće obrane i postigao vodeći pogodak za goste. No, samo pet minuta poslije Varaždin je izjednačio. Iz desnog kuta je na suprotnu vratnicu ubacio Ivan Canjuga, a Luka Mamić je glavom s pet metara poslao loptu u mrežu.

Gosti su u 27. minuti ponovno poveli sjajnim pogotkom Slovenca Žana Trontelja, koji je snažnim i preciznim udarcem s 30-ak metara svladao domaćeg vratara Josipa Silića. Pobjedu Gorice zapečatio je Jurica Pršir u drugoj minuti sučevog dodatka na kraju dvoboja za konačnih 3-1.

Samo 77 sekundi je prošlo od trenutka kad je glavni sudac Patrik Pavlešić iz Duge Rese označio početak utakmice do prvog pogotka.

Domaći vratar Josip Silić je poslao loptu prema Tomislavu Duvnjaku, koji je na 20-ak metara pogriješio u prijemu. Do lopte je došao Ante Erceg, produžio do Thea Epaillyja, a Francuz se sjurio u kazneni prostor i iskosa s lijeve strane s desetak metara postigao vodeći pogodak.

Momčad Nikole Šafarića je na izjednačenje čekala samo pet minuta. Ivan Canjuga je s desne strane izveo udarac iz kuta i poslao loptu na suprotnu vratnicu. Gostujuća obrana nije pazila na Luku Mamića koji je neometan s pet metara udarcem glavom svladao Muhameda Šahinovića i u 7. minuti je rezultat bio 1-1.

Varaždin je umalo došao do potpunog preokreta već u 14. minuti, kad je Matej Vuk pucao glavom nakon ubačaja Sikošeka, ali je prebacio vrata.

Kad domaćin nije uspio doći do pogotka, učinili su to gosti u 27. minuti. Sve je sam napravio slovenski igrač Žan Trontelj. Povukao je protunapad Gorice, a kad je došao s loptom u u nogama do 30-ak metara od gola, odlučio je oprobati udarac. Pogodio je loptu snažno i precizno, a ona je preletjela Josipa Silića i završila pod gredom.

Varaždinci su do kraja poluvremena imali dvije prilike za izjednačenje, ali je Gorica sačuvala vodstvo zahvaljući odličnim intervencijama Muhameda Šahinovića. U 43. minuti je Luka Mamić pucao iz srce kaznenog prostora, ali je lopta išla ravno u gostujućeg vratara.

U još je boljoj poziciji bio Matej Vuk u prvoj minuti dodatka, ali je njegov udarac glavom odbio vartar Gorice. U nastavku akcije Vuk je ipak svladao Šahinovića, ali je bio duboko u zaleđu kad je lopta upućena prema njemu.

Prvu veliku priliku u nastavku imala je Gorica u 53. minuti. Bruno Bogojević je odlično pucao s ruba kaznenog prostora, Silić je bio svladan, ali se lopta odbila od grede.

U 70. minuti je domaći vratar ostavio Varaždin na zaostatku od samo jednog pogotka. Strijelac prvog pogotka Theo Epailly prošao je kroz varaždinsku obranu, ušao u kazneni prostor i ostao sam ispred Silića. Gađao je nisko prema desnom kutu, ali je domaći vratar sjajnom obranom spasio svoju mrežu.

Varaždinski nogometaši su najveće prilike u nastavku imali nakon ubačaja u kazneni prostor. Prvu je u 77. minuti imao Stipe Jurić, koji je dobro pucao glavom nakon ubačaja Petra Bočkaja, ali je još jednom odlično reagirao Šahinović.

U 83. minuti njegova intervencija nije bila potrebna, jer je udarac glavom Luke Mamića s desetak metara, nakon ubačaja Sikošeka, bio neprecizan.

Četiri minute poslije pokušao je i Iuri Tavares glavom, ali je to opet Šahinović ukrotio.

Pobjedu Gorice potvrdio je kapetan Gorice Jurica Pršir koji je u igru ušao u drugom poluvremenu. U drugoj minuti sučevog dodatka Marijan Čabraja je izveo udarac iz kuta Kavelj je petom ostavio za Pršira, a ovaj je loptu zakucao pod gredu s nekoliko metara.

Gorica je tako drugu godinu zaredom bila kobna za Varaždin u Kupu. I prošle sezone su Goričani slavili u "Baroknom gradu", izbacivši Varaždin u osmini finala boljim izvođenjem jedanaesteraca.