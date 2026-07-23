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NOVO POJAČANJE

Arsenal dovršio transfer grčkog reprezentativca

FILE PHOTO: UEFA Champions League - Play Off - First Leg - Club Brugge v Atletico Madrid
Maurice van Steen/REUTERS
VL
Autor
Hina
23.07.2026.
u 18:00
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Arsenal je doveo novo pojačanje u napadu. Grčki reprezentativac Christos Tzolis stigao je iz Club Bruggea

Grčki reprezentativac Christos Tzolis (24) preselio je iz belgijskog Club Bruggea u redove Arsenala, objavio je engleski nogometni prvak.

"Topnici" nisu objavili financijske detalje ugovora, no engleski mediji navode kako se radi o 40 milijuna eura odštete.

Tzolis je u Belgiji uglavnom igrao na lijevom krilu, a prošle sezone postigao je 17 golova i upisao 23 asistencije u 36 ligaških nastupa. Doveden je kao zamjena za Leandra Trossarda, koji je otišao u Bešiktaš za 20 milijuna eura.

"Apsolutno je nevjerojatno potpisati za tako veliki klub, prvake Engleske. Ponosan sam što sam postao dio ove momčadi. Kad mi je agent rekao da je to možda moguće, bio sam oduševljen," kazao je Tzolis koji je već igrao na "Otoku", od 2021. do 2024. bio je član Norwich Cityja, međutim veći dio vremena je proveo na posudbama u Twenteu i Fortuni Dusseldorf.

Karijeru je počeo u PAOK-u iz kojeg je sa 19 godina preselio u Norwich. Za grčku reprezentaciju je upisao 34 nastupa i postigao devet golova.

"Direktan sam igrač, ciljam na golove ili asistencije. Uvijek sam gladan zabijanja ili dodavanja suigračima. I mogu reći da naporno radim za momčad, također i u obrani," dodao je za klupsku stranicu.
Ključne riječi
Arsenal Premier league

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