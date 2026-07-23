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ČELNIK HOO-A

FOTO Damir Šegota u lisicama doveden u USKOK na ispitivanje

Zagreb: Damir Šegota doveden u prostorije USKOK-a
Foto: Sanjin Strukic
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VL
Autor
Večernji.hr
23.07.2026.
u 17:52
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Uhićenja su uslijedila dan nakon medijskih napisa o nastavku istrage u aferi povezanoj s Hrvatskim skijaškim savezom, u kojoj se istražuju sumnje na nezakonite isplate u iznosu od oko 30 milijuna eura.

Damir Šegota, direktor Ureda olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO), doveden je u četvrtak na ispitivanje u prostorije USKOK-a nakon što je uhićen u sklopu akcije koju provodi PNUSKOK zbog sumnje na koruptivna kaznena djela. Uz Šegotu je, prema neslužbenim informacijama, uhićena i njegova supruga, dok se provode i druge hitne dokazne radnje, uključujući pretrage prostora povezanih s osobama obuhvaćenima istragom.

USKOK je ranije potvrdio da su po njihovu nalogu provedena uhićenja i pretresi na području Zagreba u odnosu na više osoba, ne otkrivajući identitete ni detalje slučaja. Nakon dolaska osumnjičenika na ispitivanje, USKOK će odlučiti o daljnjim koracima, hoće li pokrenuti istragu i zatražiti određivanje istražnog zatvora. U sklopu iste akcije istražitelji su, prema neslužbenim informacijama, obavili pretrage i u prostorijama koje koristi glavni tajnik HOO-a Siniša Krajač. On nije uhićen, a iz HOO-a su ranije poručili kako surađuju s nadležnim institucijama.

Uhićen Damir Šegota, direktor HOO-a i supruga mu. Njega sumnjiče za mito i pranje novca, nju za pranje novca

Uhićenja su uslijedila dan nakon medijskih napisa o nastavku istrage u aferi povezanoj s Hrvatskim skijaškim savezom, u kojoj se istražuju sumnje na nezakonite isplate u iznosu od oko 30 milijuna eura. Prema tim navodima, bivši glavni tajnik Hrvatskog skijaškog saveza Damir Raos istražiteljima je opisao isplate gotovine koje je, kako tvrdi, obavljao po nalogu bivšeg direktora alpskih reprezentacija Vedrana Pavleka.

U toj se priči spominje i popis pronađen kod Nenada Erora na graničnom prijelazu Bregana, kada je kod njega pronađeno više od 116.000 eura neprijavljene gotovine. Prema medijskim navodima, na popisu su se nalazila i pojedina imena povezana s Hrvatskim olimpijskim odborom. USKOK zasad nije objavio službene detalje istrage niti identitete svih osoba obuhvaćenih postupkom.

FOTO Damir Šegota stigao u USKOK na ispitivanje
Zagreb: Damir Šegota doveden u prostorije USKOK-a
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Ključne riječi
HOO USKOK Damir Šegota

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