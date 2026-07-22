Ipswich doveo marokanskog reprezentativca Issu Diopa iz Fulhama

Novi engleski nogometni prvoligaš Ipswich Town ojačao je svoje redove marokanskim reprezentativnim stoperom Issom Diopom (29), dosadašnjim članom Fulhama, s kojim je potpisao četverogodišnji ugovor.

Vrijednost transfera procjenjuje se na 8.5 milijuna funti.

"Uzbuđen sam zbog novog koraka u karijeri. Znam koliko je ovo velik klub i uživao sam u razgovorima koje sam vodio prije no što sam se odlučio doći. Znam kako je ovo pravo mjesto za mene", kazao je Diop po dolasku u Ipswich.