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NOGOMETNI TRANSFERI

Ipswich doveo marokanskog reprezentativca Issu Diopa iz Fulhama

FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Canada v Morocco
Maria Lysaker/REUTERS
VL
Autor
Hina
22.07.2026.
u 20:00
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Ipswich Town nastavlja slagati momčad za novu sezonu u Premier ligi

Novi engleski nogometni prvoligaš Ipswich Town ojačao je svoje redove marokanskim reprezentativnim stoperom Issom Diopom (29), dosadašnjim članom Fulhama, s kojim je potpisao četverogodišnji ugovor.

Vrijednost transfera procjenjuje se na 8.5 milijuna funti.

"Uzbuđen sam zbog novog koraka u karijeri. Znam koliko je ovo velik klub i uživao sam u razgovorima koje sam vodio prije no što sam se odlučio doći. Znam kako je ovo pravo mjesto za mene", kazao je Diop po dolasku u Ipswich.
Ključne riječi
Premier league Fulham Ipswich transferi

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