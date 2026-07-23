VIDEO Srušio se ponos Putinova zrakoplovstva: Pilot se katapultirao prije eksplozije

Ruski borbeni zrakoplov Su-57, najmoderniji lovac pete generacije u arsenalu ruske vojske, srušio se u četvrtak tijekom trenažnog leta u Moskovskoj oblasti. Prema prvim informacijama, pilot se uspio katapultirati prije pada letjelice, dok nema izvješća o stradalima na tlu. Nesreća se dogodila u Odincovskom okrugu, u blizini grada Zvenigoroda, zapadno od Moskve. Ruski Telegram kanali i lokalni mediji navode da je pilot sigurno napustio zrakoplov prije nego što se letjelica srušila i eksplodirala.

Očevici su za ruski portal Astra ispričali kako su vidjeli padobran u zraku neposredno prije eksplozije. "Zrakoplov se srušio, a u blizini se vidio padobran", rekli su stanovnici tog područja. Ruske vlasti zasad nisu objavile uzrok nesreće. Prema pisanju Kyiv Posta, Su-57 predstavlja najnapredniji ruski višenamjenski borbeni zrakoplov pete generacije. Prvi put je poletio još 2010. godine, no serijska proizvodnja godinama je kasnila pa je u operativnu uporabu uveden u vrlo ograničenom broju. Zrakoplov je namijenjen ostvarivanju zračne nadmoći te napadima na kopnene i pomorske ciljeve. Moskva tvrdi da Su-57 raspolaže stealth tehnologijom, naprednom avionikom i mogućnošću uporabe širokog spektra precizno navođenog naoružanja. Ipak, zapadni vojni analitičari godinama dovode u pitanje stvarne sposobnosti njegove radarske nevidljivosti, ali i sporu proizvodnju.

Procjenjuje se da Rusija trenutačno raspolaže s tek oko 30 operativnih Su-57, znatno manje od planiranih 76 dodatnih primjeraka koje je namjeravala isporučiti do 2027. godine. Zbog njihove malobrojnosti i velike vrijednosti, ovi su lovci rijetko korišteni u ratu protiv Ukrajine, a smatra se da ih Moskva nastoji držati podalje od ukrajinske protuzračne obrane kako bi izbjegla gubitke. Kako navodi Kyiv Post, pozivajući se na analize portala Defense Express i The War Zonea, Su-57 je posljednjih mjeseci primijećen i u neuobičajenoj ulozi borbe protiv bespilotnih letjelica. Fotografije koje su se pojavile pokazuju da je bio naoružan projektilima zrak-zrak R-73 postavljenima na vanjskim nosačima ispod krila, umjesto u unutarnjim spremnicima, što značajno smanjuje njegove stealth karakteristike.

Na zrakoplov je pritom bio ugrađen i elektrooptički sustav 101KS-N koji bi, prema navodima stručnjaka, mogao omogućiti učinkovitije otkrivanje i uništavanje manjih zračnih ciljeva poput dronova. Rusija u međuvremenu razvija i nove inačice Su-57. Nedavno je testirana verzija s dva sjedala, prvenstveno namijenjena izvozu, dok su raniji patenti sugerirali da bi takav model mogao služiti i kao zračno zapovjedno središte za koordinaciju djelovanja borbenih zrakoplova i bespilotnih sustava. Tijekom ruske invazije na Ukrajinu lovci Su-57 već su dvaput potvrđeno pogođeni na tlu – prvi put u lipnju 2024., a zatim ponovno u travnju 2026. godine, što je pokazalo da ni najmoderniji ruski borbeni zrakoplov nije imun na napade, čak ni izvan prve crte bojišta.