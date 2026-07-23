Tri hrvatska kluba večeras u akciji: Evo gdje gledati europske okršaje Hajduka, Rijeke i Varaždina

Tri hrvatska kluba večeras stupaju u akciju u drugom krugu kvalifikacija za euroupove. Hajduk na Poljudu dočekuje ciparski Pafos u drugom pretkolu Europske lige, dok Rijeka i Varaždin igraju u kvalifikacijama Konferencijske lige.

Prvi će na teren Varaždinci koji od 20 sati na domaćem terenu igraju s češkim Jablonecom. Trečeplasirani sastav HNL-a prošle sezone prvotno je izvučen u dvomeč s Karvinom, ali taj je klub izbačen iz Europe i prve češke lige zbog umješanosti u skandal s namještanjem utakmica. Njihovo mjesto zauzeo je Jablonec koji u Varaždinu gostuje od 20 sati uz prijenos na kanalu MAX Sport 1.

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Potom će na teren Rijeka koja je prošle sezone pružila odlične igre u Konferencijskoj ligi, a nadaju se kako će isto nastaviti pod novim trenerom Matjažom Kekom. Prvi protivniko ove sezone im je irski Derry City, momčad protiv koje je hrvatski predstavnik veliki favorit. Utakmica na Rujevici počinje u 20:45, a prijenos je na kanalu MAX Sport 2.

Posljednja počinje utakmica Hajduka protiv Pafosa na Poljudu. Prijenos je dostupan samo na kanalu Hajduk Digital TV dostupnom putem Max TV-a, ali mora se kupiti zasebno. Utakmica počinje u 21 sat.