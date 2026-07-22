Guardiola kao spas za Italiju? Azzurri spremni promijeniti pravila zbog njega

Pep Guardiola već se neko vrijeme povezuje s preuzimanjem talijanske reprezentacije, a priča je sada dobila dodatnu težinu nakon izjava čelnika Talijanskog nogometnog saveza. Predsjednik FIGC-a Giovanni Malagò potvrdio je da su zbog nekih kandidata moguće određene financijske iznimke, pritom posebno spomenuvši upravo španjolskog stručnjaka.

Kako piše britanski Guardian, Guardiola se nalazi među imenima koja se razmatraju za klupu Azzurra, a njegov dolazak zahtijevao bi drugačiji pristup zbog visokih financijskih zahtjeva. Malagò nije želio otkriti detalje, ali je priznao da su za pojedine kandidate spremni napraviti posebne uvjete.

"Napravili smo iznimke, primjerice zbog imena koje se u posljednje vrijeme najviše spominje – Pepa Guardiole. To su iznimke iz očitih razloga koje neću objašnjavati, ali nije sigurno da će se ta stvar realizirati", rekao je predsjednik FIGC-a.

Guardiola je trenutačno bez kluba nakon što je na kraju prošle sezone napustio Manchester City, s kojim je tijekom deset godina osvojio čak šest naslova Premier lige, tri FA kupa, pet Liga kupova i Ligu prvaka. Prije engleskog velikana vodio je Barcelonu i Bayern, a sada je pred njim mogućnost novog velikog izazova.

Italija se nalazi u jednom od najtežih razdoblja u svojoj povijesti. Četverostruki svjetski prvaci nisu se plasirali na posljednja dva Svjetska prvenstva, a nakon odlaska Gennara Gattusa u travnju traže novog izbornika koji bi reprezentaciju vratio među europsku elitu.

Osim Guardiole, među potencijalnim kandidatima spominju se Roberto Mancini, koji je Italiju odveo do europskog naslova 2021. godine, te bivši reprezentativac Andrea Pirlo. Ipak, Malagò je naglasio da popis kandidata nije ograničen samo na ta imena, već da savez traži određeni profil trenera.

Dolazak Guardiole bio bi jedan od najvećih poteza u povijesti talijanske reprezentacije, ali zasad nema potvrde da su pregovori otišli dalje od početne faze. Jedno je sigurno – Italija traži veliko ime koje bi moglo pokrenuti novi početak.