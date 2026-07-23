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VELIKA POTREBA ZA ASISTENTIMA

Osobni asistenti mogu prijeći u državne ustanove ili ostati u udrugama

Zagreb: Ispred spred Ministarstva rada održana je konferencija o problemima osobnih asistenata i korisnika osobne asistencije
Patrik Macek/PIXSELL
Autor
Romana Kovačević Barišić
23.07.2026.
u 06:00
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Razvijali smo i modele medijacije kod nesporazuma između korisnika i asistenta. Bilo je slučajeva da je korisnik u devet mjeseci promijenio trinaest osobnih asistenata, kaže Marica Mirić

Država će zaposliti 2000 osobnih asistenata u više od 50 ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska i time će postati poslodavac osobnim asistentima za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama. Odluku o zapošljavanju osobnih asistenata objavio je jučer Alen Ružić, ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, istaknuvši da je cilj osigurati dovoljan broj osobnih asistenata za pružanje punog opsega ove usluge.

Trenutačno oko 3400 osobnih asistenata radi uglavnom preko udruga, a ranije je procijenjeno da postoje potrebe za još gotovo dvije tisuće asistenata.

Ključne riječi
socijalna skrb osobni asistenti asistenti

Komentara 2

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DX
Dx
06:54 23.07.2026.

Prvo treba jednom od roditelja takve djece ponuditi da budu osobni asistenti svom djetetu. To mi je nekako najlogičnije. Ima primjera u okolici gdje su osobnu asistenticu roditelja koristili i za kućanske poslove ili zs pisanje zadaća njihovim djetetu

ŠS
Štap sa glavom
06:32 23.07.2026.

Lako je reći i napisati u zakonu kako se ima pravo na osobnog asistenta. Treba naći ljude koji imaju volju to raditi i biti na raspolaganju nekome cijeli dan. Ja osobno ne bih taj posao radio niti za tri puta veću plaću.

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