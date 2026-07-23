Osobni asistenti mogu prijeći u državne ustanove ili ostati u udrugama

Država će zaposliti 2000 osobnih asistenata u više od 50 ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska i time će postati poslodavac osobnim asistentima za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama. Odluku o zapošljavanju osobnih asistenata objavio je jučer Alen Ružić, ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, istaknuvši da je cilj osigurati dovoljan broj osobnih asistenata za pružanje punog opsega ove usluge.
Trenutačno oko 3400 osobnih asistenata radi uglavnom preko udruga, a ranije je procijenjeno da postoje potrebe za još gotovo dvije tisuće asistenata.
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Prvo treba jednom od roditelja takve djece ponuditi da budu osobni asistenti svom djetetu. To mi je nekako najlogičnije. Ima primjera u okolici gdje su osobnu asistenticu roditelja koristili i za kućanske poslove ili zs pisanje zadaća njihovim djetetu