Sjećate li se sestara Barudžija iz spota za pjesmu Džuli? Evo kako danas izgledaju nekad najveće ljepotice

Ove sunčane dane najbolje je provoditi se uz pjesme koje ritmom i melodijom asociraju na najljepše doba godine prema mišljenju mnogih. Izbor je velik, no rijetko koja melodija tako učinkovito izaziva dobro raspoloženje i budi nostalgiju kao hit crnogorskog pjevača Daniela Popovića ''Julie'' iz daleke 1983. godine. Možda vam na spomen imena Eleonora i Izolda Barudžija neće odmah biti jasno o kome je riječ, ali ako vam kažemo da su sestre Barudžija bile glavne zvijezde spota upravo za tu pjesmu, velike su šanse da ćete se sjetiti dviju zgodnih plavuša koje su 80-ih godina slavu stekle ovim hitom.

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Sestre Barudžija bile su prateći vokali Popoviću u pjesmi s kojom je išao na Eurosong. Godinu dana kasnije Izolda je opet okušala sreću na Eurosongu i to u duetu s Vladom Kalemberom. Spot koji je snimljen za njihovu pjesmu "Ciao amore" imao je nekoliko kadrova u kojima se Izolda kupala u toplesu i zato neke televizije spot nisu htjele emitirati.

Izolda se kasnije sa suprugom, gitaristom Zlatkom Manojlovićem preselila u Njemačku i nastavila baviti se glazbom. Radi kao profesorica na glazbenoj akademiji, dok je Eleonora ostala u Beogradu i udala se za glazbenog producenta Zorana Tutinovića s kojim ima dvoje djece. Danas se u javnosti ne pojavljuju često, a svoje novije fotografije rijetko objavljuju na društvenim mrežama, gdje imaju profile.