Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 177
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
BRAZILSKE LEGENDE

Ronaldo i Roberto Carlos grade novu priču, kupuju brazilski klub iz Serie C

FIFA World Cup 2026 - Group C - Brazil v Morocco
Dylan Martinez/REUTERS
VL
Autor
Hina
23.07.2026.
u 17:30
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Dvojica brazilskih nogometnih velikana Roberto Carlos i Ronaldo kreću u novi projekt izvan terena

Bivše brazilske nogometne zvijezde Roberto Carlos i Ronaldo, zajedno s još nekoliko partnera, kupuju brazilskog trećeligaša Internacional de Limeiru, objavio je Carlos u razgovoru za emisiju Debate em Jogo.

"Ronaldo i ja upravo kupujemo Internacional de Limeiru zajedno s Enricom i još dvojicom partnera, jednim Afrikancem i jednim Arapinom", rekao je nekadašnji lijevi bek brazilske reprezentacije te Real Madrida i Intera.

Roberto Carlos istaknuo je kako skupina investitora želi ponovno ojačati nogomet u unutrašnjosti Brazila, s ciljem razvoja mladih igrača za reprezentaciju i reorganizacije manjih klubova.

"Postupno se želimo ponovno uključiti u nogomet u unutrašnjosti zemlje kako bismo nastavili stvarati velike igrače za brazilsku reprezentaciju i pomogli u reorganizaciji tih klubova", rekao je.

Dodao je kako planira pomoći i drugim klubovima, među kojima je União São João, u kojem je započeo igračku karijeru, a danas ondje igra njegov nećak.

"Želim bolje upoznati te klubove kako bih im pomogao pronaći sponzore i vratiti nogomet u unutrašnjosti na razinu kakvu je imao u naše vrijeme", kazao je Roberto Carlos.

Internacional de Limeira osnovan je 1913. godine u saveznoj državi São Paulo, a najveće uspjehe ostvario je 1980-ih, kada je osvojio prvenstvo savezne države São Paulo 1986. te naslov prvaka druge brazilske lige dvije godine poslije.

Klub trenutačno vodi na ljestvici Serie C, trećeg razreda brazilskog nogometa, s 25 bodova nakon 14 odigranih kola.

Kupnja Internacionala dio je šireg trenda u brazilskom nogometu u kojem sve više klubova prelazi na model sportskih dioničkih društava i privatnog vlasništva. Ronaldo već ima iskustvo u upravljanju nogometnim klubovima, nakon što je prethodno bio vlasnik i predsjednik Cruzeira te većinski vlasnik španjolskog Real Valladolida.
Ključne riječi
Ronaldo Nazario Roberto Carlos

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!