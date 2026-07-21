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VELIKI TALENT

Insajder iznenadio objavom: Engleski velikani prate mladog igrača Hajduka, bijeli bi mogli dobro zaraditi

Hajduk i Vukovar sastali se u 36. kolu SuperSport HNL-a
Ivana Ivanovic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
21.07.2026.
u 17:50
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Na radaru je i nekih klubova iz Italije, Španjolske i Češke. Hajduk bi zato uskoro mogao ostvariti porpilično velik transfer, ako dođe do konkretnih razgovora

Kako javlja novinar i stručnjak za transfere Rudy Galetti javlja kako su engleski velikani Chelsea i Arsenal zainteresirani za mladog Hajdukovog ofenzivca Adama Hurama. 17-godišnji Ukrajinac skrenuo je pažnju na sebe te ga sada prati više klubova među kojima su najpoznatiji susjedi iz Londona.

Kako tvrdi Galetti, na radaru je i nekih klubova iz Italije, Španjolske i Češke. Hajduk bi zato uskoro mogao ostvariti porpilično velik transfer, ako dođe do konkretnih razgovora. Huram je jedan od najtalentiranijih igrača u Hajdukovoj Akademiji, a već nastupa i za prvu momćad.

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U Split je stigao 2024. iz Šahtar Donjecka, godinu dana kasnije potpisao je profesionalni ugovor. Prošle sezone debitirao je za prvu momčad te upisao sedam nastupa u HNL-u i zabio jedan pogodak. Ove sezone se puno ozbiljnije računa na njega pa je već nastupio u obje utakmice protiv Žiline ulazeći s klupe. Ugovor s Hajdukom ima do kraja aktualne sezone, a Transfermarkt ga procjenjuje na 200 tisuća eura.
Ključne riječi
Adam Huram Arsenal Chelsea Hajduk

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