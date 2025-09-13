Naši Portali
HRVATSKI MMA BORAC

Ante Delija se u UFC-ov oktogon vraća u studenom. Poznat je i protivnik?

Zagreb: Borilački spektakl KSW 51, Ante Delija - Oli Thompson
Igor Kralj/PIXSELL
13.09.2025.
Cortes-Acosta je najavio povratak u oktogon, te su počela nagađanja kako će on biti Delijin sljedeći protivnik.

Hrvatski MMA borac Ante Delija uspješno je debitirao u UFC-ovom oktogonu. Dubrovčanin je na nedavnoj priredbi u Parizu nokautom za 123 sekunde pobijedio Poljaka Marcina Tyburu.

Nekoliko dana kasnije dobio je ponudu za sljedeći nastup i odmah je prihvatio, no nije smio otkriti detalje, piše Croring.

A čini se kako bi Antin sljedeći protivnik trebao biti 33-godišnji Waldo Cortes-Acosta, šesti u poretku izazivača UFC-ove teške kategorije.

Teškaš iz Dominikanske Republike imao je pet pobjeda u nizu, a onda je prošlog mjeseca na priredbi u Šangaju izgubio jednoglasnom odlukom sudaca protiv Sergeja Pavloviča.

Cortes-Acosta je najavio povratak u oktogon, te su počela nagađanja kako će on biti Delijin sljedeći protivnik.

Više izvora navodi kako bi se Ante Delija i Waldo Cortes-Acosta trebali obračunati 1. studenog u Apexu, a njihov dvoboj predvodio bi UFC Fight Night 263 priredbu. No još ništa nije službeno objavljeno.

Dominikanac ima 14 pobjeda i dva poraza. Prije poraza od Pavloviča pobijedio je Sergeja Spivaca, Ryana Spanna, Robelisa Despaignea, Andreja Arlovskog i Łukasza Brzeskog. Waldo je izgubio i od Marcosa Rogérija de Lime.

