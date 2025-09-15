ANKETA Tko će osvojiti HNL? Došlo je do velike promjene, evo što kažu kladionice

Rijetko se događa da u istom kolu prvenstva ne pobijede ni Dinamo, ni Hajduk, no upravo se to dogodilo proteklog vikenda i dodatno zakompliciralo borbu za vrh. Vodeći dvojac doživio je neočekivane neuspjehe. Hajduk je poražen na gostovanju kod Varaždina rezultatom 2:0, da bi dan kasnije uslijedio šok na Maksimiru, gdje je Dinamo izgubio od Gorice 2:1. Unatoč kiksevima, oba kluba ostala su bodovno poravnata na čelu ljestvice s po 13 bodova, što nadolazeći derbi čini još napetijim.

Kladionice su promptno reagirale na nove rezultate. Iako je i dalje prvi favorit, šanse Dinama su se neznatno smanjile, a koeficijent na plave narastao je s 1.40 na 1.45. S druge strane, dogodila se zanimljiva promjena kod Hajduka. Unatoč porazu, koeficijent na splitski klub pao je s 4.00 na 3.50, što sugerira da su im šanse za titulu u očima bookmakera sada veće.

Dok se situacija zaoštrava između vodećeg dvojca, Rijeka polako gubi korak. Remizirali su s Lokomotivom (1:1), a njihov koeficijent za obranu titule skočio je s 10 na čak 15. Najveći dobitnik kola je Varaždin. Nakon pobjede protiv Hajduka, postali su četvrti favorit prvenstva, a koeficijent na njihovo osvajanje naslova pao je s vrtoglavih 250 na 100. Iza njih je ostao Osijek, koji unatoč pobjedi nad Vukovarom i dalje ima visok koeficijent od 150.

Ove promjene još su zanimljivije kada se usporede s početkom sezone, kada je koeficijent na Dinamo bio 1.60, na Rijeku 4, a na Hajduk 6. Sada je sav fokus usmjeren na nadolazeći vikend i Vječni derbi koji se igra u subotu na Poljudu. Utakmica sedmog kola HNL-a između Hajduka i Dinama mogla bi dati odgovore na mnoga pitanja i ponovno "promiješati karte" u jednoj od najneizvjesnijih borbi za naslov. Pobjednik derbija ne samo da će se odvojiti na vrhu ljestvice, već će steći i značajnu psihološku prednost.