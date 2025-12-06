Naši Portali
MAKSIMIR, 15 SATI

ANKETA Tko će danas pobijediti - Dinamo ili Hajduk? Sve je spremno za veliki derbi

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a
Ivo Cagalj/PIXSELL
06.12.2025.
u 08:41

U subotu u 15 sati na Maksimiru igra se najveća utakmica hrvatskog nogometa. Kao novi lider prvenstva, Dinamo dočekuje Hajduk u dvoboju koji bi mogao usmjeriti sezonu, a spektakl će, iznimno, biti dostupan svim gledateljima

U jeku borbe za naslov, Dinamo i Hajduk odigrat će danas početkom u 15 sati na Maksimiru svoj drugi ovosezonski derbi. Situacija jamči maksimalnu napetost. Nakon što je Hajduk remizirao s Varaždinom, Dinamo je to iskoristio i pobjedom protiv Gorice preuzeo vrh ljestvice s jednim bodom prednosti. Plavi tako u derbi ulaze s psihološkom prednosti i imperativom da na svom terenu pobjegnu najvećem rivalu.

Ulozi su ogromni, a pritisak je posebno izražen na klupama. Pobjedom bi se Dinamo odvojio na velikih četiri boda prednosti, zadavši težak udarac ambicijama Splićana i poljuljavši poziciju trenera Gonzala Garcije. S druge strane, pobjeda Hajduka na Maksimiru ne samo da bi vratila bijele na prvo mjesto, već bi sav pritisak prebacila na leđa Dinamove klupe uoči zimske stanke.

Tko će danas pobijediti u velikom derbiju hrvatskog nogometa?

Odgovori
Vidi rezultate

Iako je Dinamo u boljoj formi i igra kod kuće, u javnosti prevladava mišljenje kako u Vječnom derbiju nema favorita. Tradicija pokazuje da trenutna forma i ljestvica često padaju u vodu. Kladionice daju osjetnu prednost Dinamu (tečaj oko 1,85), no plavi ulaze u susret oslabljeni. Zbog bolesti do kraja godine neće moći računati na važne krilne igrače Matea Lisicu i Cardosa Varelu, što otvara prostor za neizvjesnost.

Velika vijest je da će spektakl s Maksimira biti dostupan široj publici. Osim na kanalima MAXSport i Hajduk Digital TV, derbi će se moći pratiti i na Drugom programu Hrvatske radiotelevizije (HTV 2) s početkom u 14:55. To je iznimka u programu HRT-a, čime je osigurano da ključnu utakmicu za naslov mogu gledati svi nogometni zaljubljenici u zemlji.

Tablice omogućuje Sofascore
Ključne riječi
HNL Hajduk Dinamo

