ANKETA Tko će danas pobijediti - Dinamo ili Hajduk? Sve je spremno za veliki derbi

U jeku borbe za naslov, Dinamo i Hajduk odigrat će danas početkom u 15 sati na Maksimiru svoj drugi ovosezonski derbi. Situacija jamči maksimalnu napetost. Nakon što je Hajduk remizirao s Varaždinom, Dinamo je to iskoristio i pobjedom protiv Gorice preuzeo vrh ljestvice s jednim bodom prednosti. Plavi tako u derbi ulaze s psihološkom prednosti i imperativom da na svom terenu pobjegnu najvećem rivalu.

Ulozi su ogromni, a pritisak je posebno izražen na klupama. Pobjedom bi se Dinamo odvojio na velikih četiri boda prednosti, zadavši težak udarac ambicijama Splićana i poljuljavši poziciju trenera Gonzala Garcije. S druge strane, pobjeda Hajduka na Maksimiru ne samo da bi vratila bijele na prvo mjesto, već bi sav pritisak prebacila na leđa Dinamove klupe uoči zimske stanke.

Iako je Dinamo u boljoj formi i igra kod kuće, u javnosti prevladava mišljenje kako u Vječnom derbiju nema favorita. Tradicija pokazuje da trenutna forma i ljestvica često padaju u vodu. Kladionice daju osjetnu prednost Dinamu (tečaj oko 1,85), no plavi ulaze u susret oslabljeni. Zbog bolesti do kraja godine neće moći računati na važne krilne igrače Matea Lisicu i Cardosa Varelu, što otvara prostor za neizvjesnost.

Velika vijest je da će spektakl s Maksimira biti dostupan široj publici. Osim na kanalima MAXSport i Hajduk Digital TV, derbi će se moći pratiti i na Drugom programu Hrvatske radiotelevizije (HTV 2) s početkom u 14:55. To je iznimka u programu HRT-a, čime je osigurano da ključnu utakmicu za naslov mogu gledati svi nogometni zaljubljenici u zemlji.