ANKETA Neatraktivni derbiji nisu nam otkrili pa pitamo vas: Tko će biti prvak HNL-a?

Dinamo 66, Osijek 64, Hajduk 62 i Rijeka 55. Tako izgleda redosljed i bodovno stanje na vrhu HNL-a nakon što broj odigranih utakmica napokon kaže kod svih - 31!

Odigrali su Dinamo i Hajduk taj toliko zazivani, prozivani, najavljivani zaostali derbi. Hajduk je slavio 1:0. Više od sat vremena je 30 tisuća navijača na Poljudu i još tisuće pred malim ekranima čekalo da se zatrese mreža. Nikola Kalinić vidio je prostor i tukao ljevicom kroz dinamovce i pokraj zaleđenog Livakovića za erupciju oduševljenja, malo pokazivanja torza i automatskog žutog kartona, ali i za ono što je Dambrauskasu i njegovim trupama bilo najbitnije - za produljenje snova o osvajanju naslova prvaka.

- Osjećam da je ovo trenutak, da ga imamo, da smo bolji, da možemo. Zaslužujemo ovo - rekao je Valdas nakon susreta s osmijehom na licu.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL 20.04.2022., Stadion Poljud, Split - Hrvatski Telekom Prva liga, 09. kolo, HNK Hajduk - GNK Dinamo. Photo: Miroslav Lelas/PIXSELL

Dinamov strateg, Željko Kopić, nije bio tako radostan, a kako bi i bio?

Posjed lopte tek nešto iznad 50 posto, u cijelom susretu 10 udaraca na gol, od toga tri u okvir. Šest promašenih pokuašaja, jedan blokiran šut. Nema kontri, nema uzbuđenja. Ali ne, nije ovo još jedna u nizu kritika na Kopićev Dinamo, ima ih dovoljno i bez ovoga teksta. Ovo je vapaj za atraktivnijim derbijima.

Hajdukove brojke ne pokazuju ništa puno više od Dinamovih. Broj pokušaja i broj istih na metu je jednak onom gostiju iz Zagreba. Tek je manji onaj pomašenih udaraca na gol. Statistiku im je zapravo spasio jedini strijelac, Nikola Kalinić. Da nije bilo pogotka u 63. minuti i posljednjih pola sata bismo gledali nogomet u kojemu svi igraju oprezno što se tiče šansi, ali zato neoprezno što se tiče prekršaja. Bilo ih je 12 Hajdukovih, 18 Dinamovih. Krvave glave, laktarenje, povlačenja za dresove i u konačnici samo četiri žuta kartona koja je izvukao iz dvoga džepa Igor Pajač. Tri za domaćine, jedan gostima.

Čvrto u svakom duelu pa do kud ide, odnosno, do prekida. Rez, rez, rez i nadoknade od deset minuta... Složit će se mnogi da je to okupiralo pažnju gledatelja, zasigurno više nego li prošli derbi na Poljudu koji je završio bez golova, ali priznat će i - za najveći hrvatski derbi, dečki, dajte nam više gladi za golovima, s obje strane.

Na kraju svega vesele se Nenad Bjelica i Valdas Dambrauskas. Dinamo prvom nije otišao na veću razliku, a drugi se približio u sada još neizvjesnijoj borbi za naslov prvaka. Stoga pitamo i vas: Tko će osvojiti titulu prvaka Hrvatske?

Tko će biti prvak HNL-a? Dinamo 49,96% +

Osijek 16,40% +

Hajduk 32,33% +

Rijeka 1,31% +