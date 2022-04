VIDEO Pogledajte trenutak odluke: Kalinić je majstorski namjestio ljevicu i slomio Dinamo

Hajduk je pogotkom Nikole Kalinića u 63. minuti došao do velike pobjede protiv Dinama, pobjede koja ga drži u utrci za naslov prvaka. Ostalo je još pet kola do kraja, a u posljednjem igrat će ponovno s najljućim rivalom i to bi mogao biti još jedan epski dvoboj.

Kroz cijelo drugo poluvrijeme zaostalog derbija iz devetog kola Splićani su pokazivali više, pritiskali i tražili prostor za gol. Dinamo se odlično branio, no kad si konstantno na udaru, nešto se može odbiti na neplaniran način.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL 20.04.2022., Stadion Poljud, Split - Hrvatski Telekom Prva liga, 09. kolo, HNK Hajduk - GNK Dinamo. Photo: Miroslav Lelas/PIXSELL

Kao u toj 63. minuti, kad se lopta odbila do Nikole Kalinića, koji je stajao na desnoj strani Dinamova kaznenog prostora i imao dovoljno prostora i vremena namjestiti se na lijevu nogu i neobranjivo pogoditi u desni kut gola Dominika Livakovića.

Do kraja utakmice Dinamo nije bio blizu izjednačenja, ali zato je Hajduk mogao zabiti još pogodak ili dva pa slaviti uvjerljivije. Iako, dovoljno je bilo i ovo, s tri boda sve je još otvoreno, baš kao što su se u Splitu i nadali.

A taj pogodak vrijedan možda i titule, pogledajte OVDJE.

Tko će biti prvak HNL-a? Dinamo 50,14% +

Osijek 15,21% +

Hajduk 33,42% +

Rijeka 1,23% +