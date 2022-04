Dinamo mora odmah smijeniti Kopića! U 30 godina prvi je ovo uspio...

Dok je glavna zvijezda i čovjek odluke u derbiju bio Nikola Kalinić, najveći gubitnik utakmice na Poljudu bez dvojbe je Željko Kopić. Trener Dinama večeras se upisao u povijest, postao je prvi trener plavih u povijesti HNL-a pod čijim vođenjem Dinamo u tri utakmice u nizu protiv Hajduka nije postigao pogodak. U 30 godina HNL-a on je postao jedini kojem je to uspjelo. I to će mu uvijek ostati zapisano u biografiji. A u toj biografiji možda će pisati i da mu je današnja utakmica protiv Hajduka bila posljednja na klupi plavih.

Jer, teško da će vodstvo kluba Kopiću oprostiti novi kiks. Još da igra Dinama nečemu sliči, možda i bi, ali ovako, dok je Dinamo potpuno nemoćan i sterilan u igri protiv najvećeg rivala već treću utakmicu u nizu, jako teško da će preživjeti na klupi. Treneri plavih stradavali su i nakon mnogo manjih kikseva...

Navijači plavih već se opraštaju od njega, tj. traže smjenu na službenim društvenim stranicama Dinama.

I s pravom, zato što ovakva igra ne priliči prvaku i najtrofejnijem klubu. Dinamo nije Slaven Belupo, Lučko, ili Cibalia, gdje je Kopić ovakvom defenzivnom igrom imao rezultata, Dinamo je najtrofejniji klub koji uvijek mora igrati napadački, atraktivno i pritom pobjeđivati. Kopićev Dinamo nema ništa od toga, i zato je rastanak jedino logično rješenje. S Kopićem na klupi, Dinamo neće do naslova.

A na klupu bi trebao pak Bruno Petković, kojem je Kopić opet dao šansu, po "stoti" put mu je vjerovao i čekao da će konačno eksplodirati... No, nije ga dočekao.

I da, Kopić je kao trener, ali ujedno i sportski direktor, doveo Petra Bočkaja zimus za velike novce u Maksimir, a onda je u ključnoj utakmici na poziciju lijevog bočnog, umjesto Bočkaja, stavio stopera Theophilea.

Željko Kopić je, otkad je preuzeo klupu Dinama, igrao i jedan derbi protiv Osijeka. Naravno, Dinamo ni tada nije zabio, već je izgubio 0:1. Misli li i dalje itko da je on trener za šampionski Dinamo?

