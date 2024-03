ANKETA Je li Hrvatska primila gol iz zaleđa? VAR soba dugo je gledala ovaj detalj, a onda je pala odluka

Peta minuta na nacionalnom stadionu u Kairu ovog je utorka donijela oduševljenje na lica dobrih 90-ak tisuća navijača na jednom od najvećih svjetskih nogometnih zdanja. Egipat je tada, na samom početku dvoboja poveo protiv Hrvatske u finalu ACUD kupa, prijateljskog okupljanja četiri reprezentacije. Zabio je dotični Rami Rabia, 30-godišnji stoper egipatskog kluba Al-Ahly i to nakon dosta sporne situacije.

Imali su Egipćani jedan slobodan udarac, pucao je Mahmoud Trezeguet s lijeve strane nakon toga, a njegov je udarac obranio naš vratar Nediljko Labrović. Lopta se potom odbila do Mohameda Hamdija, a ovaj je asistirao za strijelca Rabije koji je zabio za 1:0. Mnogi na terenu, poglavito hrvatski nogometaši, tada su zastali u nevjerici. Očekivali su da će se situacija riješiti odmah na terenu, da će to biti zaleđe. No, gol je priznat, a onda je krenuo pregled VAR sobe. Budući da se ni tamo nisu mogla usuglasiti stajališta, egipatski sudac Diouf išao je pogledati situaciju na monitor. Nakon nekoliko minuta pokazao je na centar.

Jedan igrač Egipta koji je išao na loptu bio je u zaleđu, a suci su provjeravali je li dirao loptu. Sudac Diouf odlučio je da zaleđa nije bilo, no ne može to pomoći, ne možemo se oteti dojmu da je bilo zaleđe. Što vi mislite?

Foto: Screenshot: Nova TV

