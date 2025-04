Ancelotti definitivno odlazi iz Reala? Sky: Sad je sve gotovo, on odlazi idućeg tjedna

Prema najnovijim izvještajima uglednog britanskog Sky Sportsa, era Carla Ancelottija na klupi Real Madrida mogla bi se okončati vrlo brzo, potencijalno već idućeg tjedna, a nakon poraza u finalu Kupa kralja protiv Barcelone. Spekulacije o odlasku iskusnog talijanskog stručnjaka dodatno su potaknute interesom Brazilske nogometne federacije (CBF). Čini se da je bolno ispadanje od Arsenala u četvrtfinalu Lige prvaka, kao i poraz u finalu Kupa, prelilo čašu strpljenja u Madridu. Iako Ancelotti ima ugovor do 2026. godine, pritisak je ogroman. Real trenutno zaostaje četiri boda za vodećom Barcelonom u La Ligi, pet kola prije kraja prvenstva, a to im je i jedina preostala šansa za kakav ovosezonski trofej.

Sam Ancelotti je nakon poraza od Arsenala priznao mogućnost odlaska: "Možda klub odluči da me zamijeni, možda ove godine, ili sljedeće kada mi istekne ugovor. Ali kada završim ovdje, bit ću zahvalan ovom klubu. To može biti sutra, za 10 dana, mjesec dana ili godinu dana, ali ako mi ugovor završi ili ne završi, zaista me nije briga." Međutim, u drugim je izjavama Talijan demantirao napise o skorom odlasku, tvrdeći da "medeni mjesec" s Realom još traje i da je sretan u klubu unatoč pritisku. "Stres je gorivo – ne smeta mi, daje mi više energije," izjavio je nedavno. Priznao je da sezona nije ispunila očekivanja, posebno nakon prošlogodišnjih trijumfa u La Ligi i Ligi prvaka te dolaska Kyliana Mbappéa, ali se nada da će se dojam popraviti do kraja sezone.

Paralelno s pritiskom u Madridu, intenzivirale su se glasine o preuzimanju brazilske reprezentacije. Nakon što je Brazilski nogometni savez (CBF) u ožujku smijenio Dorivala Juniora poslije teškog poraza (4:1) od Argentine u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, Ancelotti je postao glavni kandidat za upražnjeno mjesto izbornika. Izvori bliski CBF-u navode da su pregovori u tijeku, a spominje se i ime Diega Fernandesa, utjecajnog brazilskog biznismena koji navodno posreduje u dogovoru. Brazilci su navodno nestrpljivi i željeli bi Ancelottija na klupi prije važnih kvalifikacijskih utakmica protiv Paragvaja i Ekvadora u lipnju. Vrijeme istječe, a reprezentacija si ne može priuštiti da bude bez izbornika do kasnog ljeta. Ukoliko Ancelotti preuzme Brazil, bio bi to njegov prvi angažman na klupi neke nacionalne selekcije u bogatoj trenerskoj karijeri.

Ukoliko Ancelotti zaista ode, Real Madrid će morati brzo pronaći zamjenu, posebno s obzirom na nadolazeće Svjetsko klupsko prvenstvo koje se igra u lipnju u SAD-u. Kao glavni favorit nameće se bivši igrač Reala i trenutni trener Bayer Leverkusena, Xabi Alonso. Alonso je ostvario izvanredne uspjehe s njemačkim klubom, osvojivši Bundesligu i Njemački kup bez poraza u svojoj prvoj punoj sezoni, te stigavši do finala Europske lige. Iako Bayer ove sezone ne ponavlja te uspjehe, Alonso slovi za jednog od najcjenjenijih mladih trenera svijeta. Predsjednik Reala, Florentino Pérez, navodno ga vidi kao idealno dugoročno rješenje zbog njegove povezanosti s klubom i nogometne filozofije. Sam Ancelotti je ranije izrazio podršku Alonsu kao svom potencijalnom nasljedniku. Ipak, Alonsov dolazak nije siguran prije ljeta, a Leverkusen bi za raskid ugovora tražio odštetu između 15 i 20 milijuna eura. Alonso je na nedavnoj konferenciji za medije izbjegao direktan odgovor o budućnosti, rekavši da je fokusiran isključivo na obveze s Bayerom.