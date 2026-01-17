Totalna senzacija: Srbija srušila Njemačku i nakon nevjerojatnog preokreta ostala u igri za drugi krug Eura

Nakon uvodnog poraza od Španjolske, rukometaši Srbije našli su se pred zidom. Utakmica protiv moćne Njemačke bila je eliminacijska. Kada su Nijemci na poluvrijeme otišli s prednošću 17:13, činilo se da je priča za Srbiju na ovom prvenstvu gotova. Malo tko je mogao pomisliti da će drugo poluvrijeme donijeti jedan od najvećih preokreta turnira. Momčad je bila na koljenima, ali ne i poražena.

Iz svlačionice je u nastavku izašla potpuno drugačija Srbija. Nevjerojatnom energijom u obrani i pametnim napadom počeli su topiti njemačku prednost. Njemački stroj, koji je u prvom dijelu djelovao nezaustavljivo, počeo je pokazivati nervozu. Gol za golom, Srbija se približavala, a na licima njemačkih igrača vidjela se nevjerica. Deset minuta prije kraja semafor je pokazivao 23:21 za Srbiju. Nijemci su u drugom poluvremenu postigli samo deset pogodaka, što svjedoči o granitnoj obrani Srba.

Završnica je ponudila pravu dramu. Nijemci su se nakratko vratili i poveli 24:23, no srpski rukometaši pokazali su nevjerojatnu mentalnu snagu. U ključnim trenucima imali su više mirnoće. Pobjedu su na kraju odnijeli rezultatom 30:27, a najefikasniji su bili Uroš Kojadinović i Vukašin Vorkapić sa šest pogodaka. Ovom pobjedom Srbija je došla na drugo mjesto skupine i sada sama odlučuje o svojoj sudbini. U posljednjem kolu igra protiv Austrije, dok će međusobno igrati Španjolska i Njemačka.