Gdje mu je bila pamet? Mogao je nauditi nekome! Pala je isprika: 'Nema opravdanja za to što sam učinio'

Njemački reprezentativac i branič madridskog Reala, Antonio Rüdiger, našao se u središtu pozornosti nakon burnih događaja u finalu Kupa Kralja protiv Barcelone. Nakon što je zaradio izravni crveni karton s klupe za pričuve, Rüdiger se javno ispričao putem svog Instagram profila, izražavajući žaljenje zbog svog neprimjerenog ponašanja prema sucu utakmice. Ovo nije prvi put da njemački nogometaš koristi društvene mreže za javne isprike ili pojašnjenja. Napeto finale Kupa Kralja, odigrano krajem travnja 2025., završilo je porazom Real Madrida od Barcelone rezultatom 3-2, a pobjednički pogodak postigao je Jules Kounde u 116. minuti. Utakmicu su obilježili incidenti u samoj završnici produžetaka, kada je sudac Ricardo de Burgos Bengoechea pokazao čak tri crvena kartona igračima Real Madrida.

Antonio Rüdiger, koji je igru napustio u 111. minuti zbog fizičke nelagode i bio zamijenjen Endrickom, isključen je s klupe za pričuve. Prema izvještaju suca De Burgosa Bengoecheae, Rüdiger je "bacio predmet iz tehničkog prostora koji ga nije dosegao". Sudac je dodao da je bivša zvijezda Chelseaja pokazala "agresivan stav" te su ga članovi stručnog stožera i suigrači morali zadržavati dok je bijesno vikao prema sucu, držeći u ruci malu vrećicu s ledom. Osim Rüdigera, crvene kartone dobili su i Lucas Vázquez, koji je također ranije zamijenjen (u 55. minuti), te Jude Bellingham nakon posljednjeg zvižduka. U sudačkom izvještaju navodi se da je Vázquez isključen "zbog prosvjedovanja na jednu od naših odluka, ulaska nekoliko metara u teren i gestikuliranja nezadovoljstva". Za Bellinghama je navedeno da je "prišao prema nama s agresivnim stavom, te su ga suigrači morali zadržavati".

Suočen s mogućom dugotrajnom suspenzijom, Rüdiger se brzo oglasio na društvenim mrežama kako bi se ispričao za svoje postupke.

"Nema apsolutno nikakvog opravdanja za moje ponašanje sinoć. Jako mi je žao zbog toga", napisao je Rüdiger na Instagramu. "Odigrali smo jako dobru utakmicu od drugog poluvremena nadalje. Nakon 111 minuta više nisam mogao pomoći svojoj momčadi, a prije posljednjeg zvižduka napravio sam pogrešku. Još jednom se ispričavam sucu i svima koje sam sinoć razočarao."

There's definitely no excuse for my behaviour last night. I'm very sorry for that. We played a very good game from the 2nd half on - After 111 minutes I was not able to help my team anymore and before the final whistle I did a mistake. Sorry again to the referee and to everyone I…