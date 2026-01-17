Počinje Australian Open: Jasno je tko su favoriti, a pazite iznos nagradnog fonda...

Teniska groznica ponovno trese svijet dok se najbolji svjetski igrači i igračice okupljaju u Melbourne Parku na 114. izdanju Australian Opena. Popularno prozvan "sretnim slamom" zbog opuštene atmosfere i sjajne organizacije, turnir ove godine donosi i posebnu poslasticu, povratak legende Rogera Federera, koji će uveličati svečanu ceremoniju otvaranja. Uzbuđenje dodatno podiže i rekordan nagradni fond od čak 111,5 milijuna australskih dolara, što je više od 68 milijuna eura.

U muškoj konkurenciji sve su oči uprte u dva imena – Carlosa Alcaraza i Jannika Sinnera. Njihovo rivalstvo postalo je središnja priča, a stručnjaci se slažu da su upravo oni apsolutni favoriti za osvajanje naslova. Sinner, dvostruki uzastopni pobjednik, u Melbourne dolazi s ciljem ostvarivanja rijetkog pothvata, osvajanja treće titule zaredom. S druge strane, Alcaraz, svjetski broj jedan, ima priliku ispisati povijest i postati najmlađi igrač s osvojenim karijernim Grand Slamom, jer mu upravo trofej iz Australije jedini nedostaje u kolekciji. Ipak, bilo bi pogrešno otpisati čovjeka koji je ovaj turnir pretvorio u svoje privatno igralište. Novak Đoković u Melbourne stiže s povijesnom misijom: osvojiti 11 titulu na Australian Openu i rekordni 25. Grand Slam u karijeri. Iako ga kladionice ne vide kao prvog favorita, njegovo iskustvo i gotovo nadljudska sposobnost pobjeđivanja na Rod Laver Areni čine ga najopasnijom prijetnjom iz sjene.

Ništa manje uzbuđenja ne očekuje se ni u ženskoj konkurenciji, u kojoj jedna igračica ulazi kao izrazita favoritkinja. Bjeloruskinja Arina Sabalenka, prva tenisačica svijeta, dominira svjetskim tenisom, a u Melbourneu se osjeća kao kod kuće. Tražit će svoju treću titulu u posljednje četiri godine, a formu je potvrdila osvajanjem pripremnog turnira u Brisbaneu. Jedna od najvećih priča ženskog dijela turnira bit će i potraga Ige Swiatek za jedinim Grand Slam trofejem koji joj nedostaje. Sa samo 24 godine, Poljakinja već ima šest najvećih naslova, no Australian Open dosad joj je izmicao.

Prošlogodišnja pobjednica Madison Keys vraća se kao braniteljica naslova, svjesna da će put do obrane biti trnovit. Posebnu pozornost privlače i "supermame" koje se vraćaju na veliku scenu. Dvostruka osvajačica Australian Opena Naomi Osaka ponovno igra na visokoj razini, dok je olimpijska pobjednica Belinda Bencic briljirala na United Cupu i pokazala da je spremna za najveće domete. Tu je i uvijek opasna Coco Gauff te Amanda Anisimova, koja je prošle sezone igrala u čak dva Grand Slam finala. Uz njih, svoju priliku tražit će i mlade nade poput Kanađanke Victorije Mboko i domaće uzdanice Maye Joint, prve Australke postavljene za nositeljicu još od vremena Ashleigh Barty. Pobjednici u pojedinačnoj konkurenciji kući će odnijeti ček na oko 2,6 milijuna eura, no i sam nastup u glavnom ždrijebu donosi impresivnu zaradu od gotovo 95.000 eura. Uz novac, u igri je i 2000 bodova za pobjednike.

Vrhunac hrvatskog tenisa u pojedinačnoj konkurenciji u Melbourneu bez sumnje je bio put Marina Čilića do finala 2018. godine. U finalu ga je čekao i pobijedio Roger Federer, a meč se pretvorio u dramu koja je trajala pet setova. Osam godina ranije, 2010., Čilić je postao prvi hrvatski tenisač koji je stigao do polufinala Australian Opena. Mirjana Lučić-Baroni 2017. godine vratila se iz teniske anonimnosti na najveću scenu na spektakularan način. Nizala je pobjede protiv favoriziranih suparnica i stigla do polufinala. Zanimljivo, Lučić-Baroni svoj je prvi trag u Melbourneu ostavila još 1998. godine, kada je s Martinom Hingis osvojila naslov u ženskim parovima. Goran Ivanišević je u Melbourneu tri puta stizao do četvrtfinala, dok je Ivan Ljubičić svoj najbolji rezultat ostvario 2006. godine, kada je također igrao četvrtfinale. U novije vrijeme štafetu je preuzela Donna Vekić, koja je 2023. godine stigla do svog prvog četvrtfinala na Australian Openu.

Godina 2018. ostat će upamćena po nevjerojatnoj dominaciji Mate Pavića, koji je osvojio dvostruku krunu. U muškim parovima slavio je s Austrijancem Marachom, dok je u mješovitim parovima bio najbolji s Kanađankom Dabrowski. Njegov uspjeh nastavio je Ivan Dodig, koji je 2021. godine s Filipom Polasekom osvojio naslov u muškim parovima. Godinu prije, 2020., Nikola Mektić je s Čehinjom Krejčikovom osvojio titulu u mješovitim parovima.