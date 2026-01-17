Naši Portali
ŠALJU OTROVNE STRELICE

Srbi opet prozivaju Hrvate: 'Što ste nezahvalni? Pomogli smo vam, a vi se žalite'

Beograd: Susret Grčke i Hrvatske na Europskom prvenstvu
F.S./ATAImages
Autor
Patrik Mršnik
17.01.2026.
u 16:44

Hrvatska vaterpolska reprezentacija našla se na udaru srpskih medija nakon pritužbi na uvjete na Europskom prvenstvu u Beogradu. Dok se vratar Ivan Marcelić žalio na kvalitetu lopti, iz Srbije stižu optužbe za nezahvalnost

Srpski mediji, predvođeni Telegrafom i Blicom, s velikim čuđenjem prenose izjave iz tabora hrvatske vaterpolske reprezentacije s Europskog prvenstva u Beogradu. Iako je hrvatska himna u Beogradskoj areni uoči utakmica u više navrata dočekana pljeskom, što je protumačeno kao znak sportskog gostoprimstva, najnoviji istupi iz hrvatskog tabora izazvali su lavinu negativnih komentara i optužbi za manjak poštovanja. Umjesto da se priča o sportskim rezultatima i borbi za medalje, fokus se prebacio na navodne probleme s organizacijom, točnije, s rekvizitom bez kojeg je vaterpolo nezamisliv, a to je lopta. Čini se kako je dobra atmosfera s početka turnira naglo splasnula zbog jedne izjave.

U središtu priče našle su se lopte s kojima se igra prvenstvo, a o čijoj je kvaliteti otvoreno progovorio hrvatski vratar Ivan Marcelić. Njegove riječi brzo su se proširile regijom i postale glavna tema. "Neke su lopte prenapumpane, neke premalo. Meni čak i odgovara ako su lošije, jer čim je lošija lopta, lošiji su i šutevi. No, primijetili smo i tragove ljepila na nekim loptama, dakle neke reprezentacije sebi tako pomažu", izjavio je Marcelić za medije nakon poraza od Grčke. Iako je dio izjave dao u pomalo opuštenom tonu, spominjanje ljepila i "pomaganja" drugih reprezentacija očito je shvaćeno kao ozbiljna optužba na račun regularnosti natjecanja.

Pročitajte što Talijani pišu o igri Luke Modrića nakon još jedne velike pobjede Milana

Dok hrvatska strana ukazuje na potencijalno upitne uvjete, srpski mediji priču su okrenuli u potpuno drugom smjeru. Naime, kako prenosi beogradski Blic, Marcelićeve pritužbe predstavljaju čin nezahvalnosti. Tvrde kako je Srbija kao organizator prvenstva navodno izašla u susret Barakudama i na njihov izričit zahtjev promijenila termin odigravanja važne utakmice s Rumunjskom u drugom krugu natjecanja. Ta gesta dobre volje, kako je predstavljaju, sada je bačena u sjenu zbog prigovora na lopte, što je u tamošnjoj javnosti protumačeno kao nepotrebno traženje alibija ili jednostavno kao nezahvalnost domaćinu.

Cijela ova medijska bura odvija se u trenutku dok se Barakude, unatoč porazu od Grčke, pripremaju za ključne utakmice u nastavku natjecanja. Atmosfera u hrvatskoj momčadi, prema riječima samog Marcelića, daleko je od dramatične, a fokus je isključivo na sportskom terenu. "Grčka je bila propuštena prilika za korak prema polufinalu, ali ništa izgubljeno nije. Nema drame. Sada nam Italija dolazi kao svojevrsno četvrtfinale", poručio je iskusni vratar, istaknuvši kako u slučaju stvaranja kruga triju reprezentacija s istim brojem bodova veliku važnost ima i činjenica što se od Grka izgubilo s minimalnom gol-razlikom. Turnir je još dug, a Barakude idu utakmicu po utakmicu.
Komentara 2

Pogledaj Sve
PE
PeroKitić
17:13 17.01.2026.

Oni nas toliko vole i poštuju da bi nas najradije potopili.

Avatar Ljutta Pizza
Ljutta Pizza
17:39 17.01.2026.

Umjetno stvaranje afere koje nema. Ajte nam sjašite vi i Srbi i Bjelograd

