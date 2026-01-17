Naši Portali
ŠTO NAS ČEKA IDUĆIH DANA

Velika promjena sve je bliže: Stiže hladni val, temperature će biti iznimno niske

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL, Pixabay/Ilustracija
1/8
Autor
Dora Taslak
17.01.2026.
u 22:11

Zbog iznimno niske temperature, za nedjelju je za osječku regiju izdano upozorenje

Na sjevernom Jadranu te u zapadnim krajevima unutrašnjosti u nedjelju će biti umjereno do pretežno oblačno, u gorju je ponegdje moguć slab snijeg, dok će u Dalmaciji i Slavoniji biti većinom sunčano. Na kopnu lokalno može biti magle, a na otvorenom moru malo kiše. Vjetar će biti slab i umjeren sjeveroistočni i istočni. Na većem dijelu Jadrana umjerena i jaka, podno Velebita puhat će i olujna bura, a na južnom istočnjak i prema otvorenom moru jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od -6 do -1 °C, na Jadranu između 5 i 10 °C. Najviša dnevna temperatura većinom od -2 do 3 °C, na Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije i Istre između 9 i 14 °C, navodi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ). 

Zbog iznimno niske temperature, za nedjelju je za osječku regiju izdano upozorenje. "Budite na oprezu zbog niskih temperatura koje se očekuju. Mogući su neki zdravstveni rizici kod osjetljive populacije, ponajprije kod starijih, male djece i beskućnika", istaknuo je DHMZ. Osim toga, upozorenje je zbog guste magle izdano za gospićku regiju, a za riječku i obalu zbog vjetra. 

Početkom idućeg tjedna u većini će krajeva biti pretežno sunčano, a na zapadu unutrašnjosti djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom i ponegdje mogućom maglom. U srijedu se u Dalmaciji očekuje porast naoblake i vjerojatnosti mjestimične kiše. Vjetar na kopnu bit će uglavnom slab, u ponedjeljak na istoku još umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu većinom umjerena bura i istočnjak, u ponedjeljak na sjeveru bura i jaka, u srijedu će slabjeti. Bit će hladnije, u unutrašnjosti uz pojavu hladnog vala. Naime, očekuje se da će tijekom idućeg tjedna temperatura u Zagrebu, Gospiću i Osijeku pasti i do -9 °C, u Bjelovaru i Delnicama do -10 °C, u Koprivnici do -11 °C, a u Varaždinu i Čakovcu do -12 °C.

Podsjetimo, Istramet je prije nekoliko dana istaknuo da će prostrana sibirska anticiklona pridonijeti relokaciji vrlo hladnog, a možda krajem mjeseca i polarnog zraka u južnije geografske širine. "Već u nedjelju temperature zraka snizit će se u okvire prosječne za doba godine uz buru i levant, što je uvod u period stabilnijeg i sunčanijeg vremena uz jutarnje minuse i za siječanj ugodne dnevne temperature zraka. Veće meteorološke turbulencije u idućim danima ne očekujemo. Pravi preokret moguć je tek sredinom treće dekade siječnja kada na 'naplatu' može doći prisustvo uporne sibirske anticiklone. U takvoj situaciji polarni zrak premjestio bi se južnije, vjerojatno do Sredozemlja, a dio tog zraka stigao bi i do naših krajeva", izvijestio je Istramet. 
