Hrvatsku brine stanje jednog od najvažnijih igrača, izbornik je zabrinut: 'Rekli su mi da nije u stanju igrati'

Kako se i očekivalo, bio je to za Hrvatsku "još jedan dan u uredu". Još jedna uvjerljiva pobjeda protiv suparnika iz drugog razreda europske kvalitete. Rumunji su pobijeđeni sa 17:9 a sljedeće što nam slijedi jest slična utakmica u ponedjeljak s Turskom. Susret su naši otvorili obrambeno vrlo intenzivno a ni u napadu nisu oklijevali pa je prva četvrtina završila vodstvom 5:1 i to s pet različitih strijelaca. A to je nešto što je zadovoljilo izbornika Ivicu Tucka koji je, naročito u situacijama s igračem manje, bio prilično glasan. Činilo se kao a igra obranu sa svojim igračima.

Nije se Tucak ljutio na Žuvelu koji je zapucao peterac u vratnicu ali jest radi primljenog pogotka s desnog krila i to na punu obranu. A isti igrač (Neamtu) zabio je i treći rumunjski pogodak (6:3) jer jer je ostao nebranjen na šutu. Istovremeno, u drugih osam minuta naši su zabili samo jedan pogodak i to Žuvela iz igrača više.

Početkom drugog poluvremena, naš napad se budi pa Bukić i Butić zabijaju za bijeg na sigurnu distancu od "plus pet" (8:3). S dva pogotka Harkova (peterac i šut izvana) naši odlaze na 10:5. Na posljednji, mali, odmor otišlo se s hrvatskom prednošću od 11:6 (Butić iz kontre) u konstataciju da su nam Rumunji od svojih šest pogodaka čak pet zabili na postavljenu obranu. Posljednja četvrtina završila je istim rezultatom (6:3) kao i prve dvije pa je izbornik Tucak bio zadovoljan:

- Upozoravao sam koliko nam je važna ovakva pobjeda protiv suparnika koji nije mačji kašalj. Važno nam je da se dignemo nakon poraza od Grka, da zadržimo pozitivan ponos. Napad nam je bio puno protočniji. Zonu smo napadali odlično. Još uvijek treba malo više koncentracije jer nam ispadaju te lopte. Malo bolji završno dodavanje i šut možemo dignuti još i na višu razinu od ove.

No, sve to Tucka manje zabrinjava od sljedećeg:

- Sredinom prve četvrtine rekli su mi da Fatović nije u stanju dalje igrati. Mislim da ga je ukočilo u lopatici. To je bolno, znam i sam. Inače ta ozljeda Fatovića nas je malo poremetila u broju izmjena. Kosta je natukao prst. Prije toga smo imali viroze. Bekovi su rano dobili osobne pa su neki nositelji malo više potrošili no sada imamo dan odmora.

Najviše pogodaka iz igre zabio je Marko Žuvela (četiri) sa sveukupno je naš najbolji strijelac bio Konstantin Harkov koji je postigao pet pogodaka (dva iz peterca) pa mu je, pred novinarima, čestitao i izbornik:

- Ušli smo ovaj put i napadački agresivno. Nismo podcijenili suparnika pa smo napravili razliku već u prvoj četvrtini. Popravili smo ono što nam je nedostajalo protiv Grčke a to je ta napadačka agresivnost, više šuteva izvana. Izbornik je tražio od vanjske linije da više šutira što smo mi i činili - kazao je Harkov i naglasio što treba popraviti u obrani:

- Moramo podići agresivnost naših blokova. Još uvijek nam prolaze šutevi pored naših ruku. Moramo bolje postavljati blokove i na tome moramo raditi protiv Turske. Osim toga, pokušavamo pronaći i bolje zadnje dodavanje.

Naš ponajbolji igrač, tihi vođa ovog sastava, igrao je samo 57 sekundi što je kao problem naglasio i Ante Vukičević.

- Rano smo ostali bez Lole pa se smanjila rotacija za jednog vanjskog igrača pa smo svi morali malo više potegnuti. Obrana je bila na visokoj razini osim u zadnjim minutama kada smo primili neke lake golove. Inače, raduje me što je napad bio agresivniji. Pričali smo o tome dosta i međusobno. Važno je da to i psihološki. Idemo na ovom valu nastaviti i dalje.

Više od naših klasičnih centara, Lončara i Vrlića, na toj poziciji igrao je Burić koji će spomenute i naslijediti u toj igračkoj ulozi u godinama koje dolaze.

- Protiv Grčke smo previše gurali loptu prema centrima. Danas smo bili opušteniji i lepršaviji u vanjskoj liniji - ustvrdio je Burić.