Inter pobijedio na nezgodnom gostovanju u Udinama, Sučiću par minuta

Tito ga je želio likvidirati, Hajduk ga se odrekao jer je ustaša, a bio je u rangu Pelea!

Čudesno zanimljivu, ali i kontroverznu priču o sjajnom nogometašu Anti Žanetiću svojedobno je u dokumentarcu "Zlato Rima, srebro Pariza" ispričao redatelj Jakov Sedlar. U dokumentarcu je Žanetić bez dlake na jeziku govorio o brojnim događajima iz doba Jugoslavije, o udbašima koji su ga pretukli, o tome kako je Hajduk morao pobijediti Dinamo da bi poklonio titulu Crvenoj zvezdi...