SERIE A

Inter pobijedio na nezgodnom gostovanju u Udinama, Sučiću par minuta

CALCIO - Serie A - Udinese Calcio vs Inter - FC Internazionale
Ettore Griffoni/IPA Sport / ipa-
VL
Autor
Zvonimir Matić/Hina
17.01.2026.
u 17:11

Jedini gol na utakmici postigao je kapetan Lautaro Martinez u 20. minuti nakon lijepog proigravanja Esposita

Nogometaši Intera novom su minimalnom 1-0 pobjedom, ovoga puta na gostovanju kod Udinesea, u susretu 21. kola talijanskog prvenstva povećali svoju prednost na vrhu ljestvice na šest bodova ispred prvog pratitelja, gradskog rivala Milana.

Jedini gol na utakmici postigao je kapetan Lautaro Martinez u 20. minuti nakon lijepog proigravanja Esposita.

Hrvatski reprezentativni veznjak Petar Sučić ušao je u igru za Inter u 88. minuti.

Inter sada ima 49 bodova, šest više od drugog Milana, a devet više od trećeg Napolija. Udinese je 10. sa 26 bodova.
Serie A Inter Udinese

54
Šokantna priča

Tito ga je želio likvidirati, Hajduk ga se odrekao jer je ustaša, a bio je u rangu Pelea!

Čudesno zanimljivu, ali i kontroverznu priču o sjajnom nogometašu Anti Žanetiću svojedobno je u dokumentarcu "Zlato Rima, srebro Pariza" ispričao redatelj Jakov Sedlar. U dokumentarcu je Žanetić bez dlake na jeziku govorio o brojnim događajima iz doba Jugoslavije, o udbašima koji su ga pretukli, o tome kako je Hajduk morao pobijediti Dinamo da bi poklonio titulu Crvenoj zvezdi...

