'Taj čovjek je mentalni bolesnik!' Zvijezda viralnim istupom popljuvala Modrićevog suigrača

Ne stišavaju se reakcije nogometnog svijeta na detalj iz same završnice finala španjolskog nogometnog Kupa kralja. Nakon što je regularnih 90 minuta utakmice završilo rezultatom 2:2, Barceloni je pobjedu u 116. minuti donio Jules Kounde. Real je preokrenuo vodstvo Barcelone, za koju je zabio Pedri, golovima Mbappea i Tchouamenija, a Ferran Torres zabio je za 2:2.

U samoj završnici zbog jednog prekršaja Erica Garcije, igrača Barcelone, klupa Reala skočila je u naletu bijesa. Najviše se istaknuo njemački stoper Antonio Rüdiger koji je nešto ranije bio zamijenjen pa je ostatak utakmice pogledao s klupe. Suca utakmice gađao je bocom, a članovi Realova stručnog stožera jedva su ga spriječili da uđe u teren.

Nakon utakmice nizali su se komentari na račun Nijemca koji se danas ispričao putem društvenih mreža. Čeka ga, prema pravilniku, od četiri do čak 12 utakmica suspenzije, a moguća je i novčana kazna. Pravorijek tek treba donijeti Španjolski nogometni savez.

Jedan od onih koji u svojim opservacijama nisu štedjeli Rüdigera je Rafael van der Vaart. Nekadašnji igrač Reala sada radi kao stručni komentator nizozemske televizije, a Rüdigera je kritizirao i nakon Realovog ispadanja od Arsenala u četvrtfinalu Lige prvaka.

"Antonio Rüdiger je mentalni bolesnik. Nekad je zabavan tip, a nekad je idiot. Danas je bio idiot", rekao je van der Vaart. Mediji su odmah podsjetili i na izjave nakon Arsenala: "Što se tiče Rüdigera, svi mislimo da je to bilo namjerno kad je stao na protivnika... Igrao je u Stuttgartu dok sam ja bio u Njemačkoj. Udario me u trbuh i odmah je dobio crveni karton... Da, znaš, on je malo idiot."