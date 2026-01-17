Naši Portali
TRUMP PRIJETI EUROPLJANIMA

Neizvjesna situacija oko carina: Ovo bi se moglo dogoditi u sljedećih nekoliko tjedana

Autor
Sandra Veljković
17.01.2026.
u 21:43

Carine uvedene na temelju IEEPA-e već su rezultirale naplatom znatnih iznosa uvoznim pristojbama, a nepovoljna odluka za Trumpovu administraciju mogla bi otvoriti prostor i za zahtjeve za njihov povrat

Carine kojima je Donald Trump zaprijetio europskim državama mogle bi  u sljedećih nekoliko tjedana ostati bez pravne osnove jer Vrhovni sud SAD-a upravo preispituje zakon na koji se Trump poziva. Bez pravne osnove, carine bi mogle biti osporene na sudu ili uopće ne bi mogle stupiti na snagu bez nove odluke Kongresa. Naime, pod povećalom Vrhovnog suda je Zakon o međunarodnim izvanrednim ekonomskim ovlastima (IEEPA), koji predsjedniku SAD-a daje široke ovlasti u reguliranju međunarodnih gospodarskih odnosa u slučaju proglašenja izvanredne situacije. Na toj je zakonskoj osnovi Trump i ranije donosio trgovinske mjere kojima je nastojao izvršiti politički i gospodarski pritisak na druge države. 

Sada je otvoreno pitanje može li se taj zakon koristiti i za uvođenje carina. Iako IEEPA predsjedniku dopušta da "regulira uvoz" i ograničava međunarodne gospodarske transakcije, carine se u tekstu zakona izrijekom ne spominju, što je središnja točka aktualnog spora. Niži sudovi već su zaključili da takva ovlast ne proizlazi iz IEEPA-e te da su carine područje porezne politike koje prema američkom Ustavu pripada Kongresu, osim ako zakonodavac tu ovlast izričito ne delegira izvršnoj vlasti. Protivnici Trumpova tumačenja upozoravaju da bi suprotna odluka značila preširoko delegiranje poreznih i trgovinskih ovlasti predsjedniku i narušavanje ravnoteže vlasti.

S druge strane, zagovornici Trumpove pozicije tvrde da je zakon namjerno formuliran široko kako bi predsjednik mogao brzo reagirati na vanjske prijetnje, uključujući trgovinske i sigurnosne pritiske. Po tom tumačenju, carine nisu klasična fiskalna mjera, nego instrument vanjske i sigurnosne politike koji može pasti pod okvir izvanrednih ovlasti. Ako Vrhovni sud zaključi da IEEPA ne daje ovlast za uvođenje carina, to bi značilo da je za takve mjere potrebna nova zakonska osnova. U praksi bi Kongres morao donijeti novi zakon ili izmijeniti postojeći kako bi predsjedniku dao izričitu ovlast za uvođenje carina ili bi sam morao odobriti konkretne carinske mjere.


Trumpu bi u tom slučaju ostale tek ograničene mogućnosti iz postojećeg trgovinskog zakonodavstva, poput ciljanih i vremenski ograničenih carina zbog ugrožavanja nacionalne sigurnosti ili nepoštene trgovinske prakse. Takve mjere zahtijevaju prethodne istrage i u pravilu se odnose na pojedine sektore ili proizvode, a ne na široke, politički motivirane carinske režime. Ulog pritom nije samo politički nego i financijski.

Carine uvedene na temelju IEEPA-e već su rezultirale naplatom znatnih iznosa uvoznim pristojbama, a nepovoljna odluka za Trumpovu administraciju mogla bi otvoriti prostor i za zahtjeve za njihov povrat, najprije pred američkim Sudom za međunarodnu trgovinu. Dodatnu neizvjesnost stvara i pitanje odnosa eventualnih novih carina prema postojećim trgovinskim sporazumima SAD-a s Europskom unijom i Ujedinjenim Kraljevstvom, koji već sada predviđaju niz izuzeća i posebnih režima.

Norveška šokirana Milanovićevom izjavom, sada mu stigao odgovor: 'Ne može se uspoređivati...'
Ključne riječi
Grenland carine Donald Trump

