Alonso predstavljen: Ovo je najbolje mjesto za mene, čuo sam samo pohvale

Nakon odlaska iz Barcelone odlučio sam potražiti novi izazov izvan Španjolske, a Zagreb i Cedevita su idealno mjesto za to. S kim god sam razgovarao, od igrača do trenera, o Cedeviti sam čuo samo pohvale - rekao je španjolski 42-godišnji stručnjak Sito Alonso, novi trener prve momčadi peterostrukog prvaka Hrvatske, koji je u utorak predstavljen u Cedevitonom domu košarke na Zagrebačkom velesajmu.

- Velika nam je čast što smo iz Španjolske doveli novog trenera s velikom reputacijom, za kojeg mislim da će nam donijeti dosta toga novoga, i to ne samo u naš klub, nego i u hrvatsku i regionalnu košarku. Iz tih prostora još nitko nikad nije došao ovamo i veselimo se suradnji. Vjerujem da će nas Sito sa svojim radnim navikama unaprijediti i da ćemo zajedno postići ciljeve koje smo si zadali - rekao je direktor Cedevite Davor Užbinec predstavljajući novog trenera koji će, za razliku od svog prethodnika Jure Zdovca, prvu momčad voditi samo u ABA ligi i Eurokupu, dok će drugu skupinu igrača u hrvatskom prvenstvu voditi Slaven Rimac.

- Prošle sezone nismo polučili rezultate koje smo planirali i u tom dijelu smo htjeli neke promjene. Najveći problem nakon analize nam se činio velik broj utakmica i nemogućnost treninga. To je glavni razlog zašto smo ove godine htjeli omogućiti Situ Alonsu i njegovoj momčadi da pokuša napraviti što bolje rezultate u Eurokupu i ABA ligi - izjavio je Užbinec te dodao kako još nije posve jasno gdje će Cedevita igrati svoje utakmice.

- Naša najveća želja je da igramo u Košarkaškom centru Dražen Petrović, no još nemamo potvrdu toga i otvorili smo razgovore da bi neke utakmice igrali u Areni u Varaždinu. Vjerujem da ćemo do kraja mjeseca znati gdje ćemo igrati svoje utakmice sljedeće sezone.

Gdjegod igrali, od Alonsa i njegovih igrača očekivanja će biti velika. Cedevitina ambicija je poznata - povratak u Euroligu. Hrvatski prvak taj cilj može ostvariti samo na dva načina: osvajanjem ABA lige ili Eurokupa. Veliki je to izazov za trenera koji se prvi put u karijeri otisnuo izvan granica Španjolske.

- Bilo bi mi lakše da sam ostao u Španjolskoj. Prije nekoliko tjedana ondje je bilo osam klubova bez trenera i lakše bi mi bilo ostati. No, nakon rastanka s Barcelonom odlučio sam otići iz Španjolske u potrazi za novim izazovom. Kako biste bili međunarodno priznati, morate načiniti iskorak i pronaći mjesto na kojem ćete to moći napraviti. Ovo je najbolje mjesto za mene. U to sam uvjeren. U Španjolskoj se hrvatska košarka respektira i zbog toga sam ovdje. Kad sam se raspitivao o klubu, svi su mi o Cedeviti i njezinim ambicijama govorili pozitivno i sretan sam što sam ovdje - rekao je Alonso te dodao:

- Trebamo puno toga napraviti prije nego što krenemo govoriti o ciljevima. Prvo trebam učiti od ljudi koji su oko mene, od svojih asistenata, igrača i ljudi u klubu. Moram dosta naučiti i o ABA ligi. Nije isto gledati tu ligu iz Španjolske kao i pričati s ljudima koji su odavde. Eventualni plasman u Euroligu trenutno je za nas daleka budućnost i moramo raditi korak po korak.

Najvažniji korak bit će slaganje momčadi, a u Cedeviti će sigurno biti prometno, s obzirom da nema mnogo igrača iz prošlogodišnjeg sastava koji su pod ugovorom.

- Sviđaju mi se neki igrači iz prošle sezone, no moram prvo analizirati kako se oni uklapaju u moju filozofiju. Kod dovođenja igrača treba biti strpljiv, jer bi donošenje odluka naprečac moglo biti loše. Nisam u žurbi da dovedemo nove igrače i nije nužno da već sad imam kompletnu momčad.

Za razliku od većine trenera, Alonso nije odlučio u Zagreb dovesti i svoje pomoćnike. Njegovi prvi suradnici bit će dugogodišnji Cedevitin pomoćni trener Dražen Orešković i bivši košarkaš Teo Čizmić koji je u Splitu osvojio tri naslova prvaka Europe.

- Da sam ovdje sa svojim bivšim asistentima ne bih mogao učiti od novih ljudi. Dražen Orešković i Teo Čizmić sigurno znaju više o ABA ligi. Ja dobro poznajem Eurokup, ali važno je poznavati hrvatske igrače i ljude odavdje.

Alonso je otkrio i da je prije konačne odluke o dolasku napravio opsežno istraživanje o klubu u koji dolazi.

- Raspitivao sam se kod hrvatskih igrača, ali ne želim reći od kojih. Svi su mi govorili pozitivno o klubu. Rekli su mi da je ovo mlad klub, da su već igrali Euroligu, da imaju stabilnu financijsku situaciju, da su ozbiljni i ambiciozni. Danas nije lako naći takvu situaciju. Zagreb mi se kao grad svidio još u mladosti, tako da mi je bilo lako donijeti odluku o dolasku - zaključio je novi trener Cedevite.