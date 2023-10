'Aleksandra Prijović za dobru lovu napuni Arenu, a mi ne možemo ni besplatnim ulaznicama...'

Srpska folk zvijezda Aleksandra Prijović (28) rasprodala je i četvrti koncert u zagrebačkoj Areni. Radi se o koncertu koji bi se u Areni Zagreb trebao održati u ponedjeljak 4. prosinca, a odluka o ovom koncertu pala je nakon što je treći koncert rasprodan u jednom danu.

Inače, Aleksandra će u Zagrebu nastupati od 1. do 4 . prosinca i to u sklopu svoje turneje 'Od istoka do zapada', a tada će zapjevati i svoje pjesme 'Ja sam odlično', 'Legitimno', 'Testament', 'Za nas kasno je' i brojne druge. Ova folk zvijezda nedavno je nastupala i u beogradskoj Štark Areni, gdje je tri dana zaredom zabavljala svoje najveće obožavatelje. Osim koncerata u ovim gradovima, Aleksandra će nastupiti i u Sarajevu, Tuzli i Nišu.

A rukometaši Zagreba u četvrtak u 18:45 u zagrebačkoj Areni igraju susret s danskim Aalborgom u Ligi prvaka. Iako je ulaz kao i obično besplatan, na utakmicama se skupi mali broj gledatelja. Stoga je fizioterapeut kluba Damir Kajba na društvenim mrežama objavio šaljivu poruku.

"Četvrti po redu! Dođi u Arenu Zagreb. Ne, nije Aleksandra Prijović, nego RK Zagreb igra četvrtu po redu utakmicu Lige prvaka s HC Aalborg, kojeg predvodi jedan od najboljih igrača svijeta, Mikkel Hansen. Ako može Aleksandra (protiv dotične nemam ništa i sam osobno slušam takvu glazbu) napuniti Arenu Zagreb za ozbiljnu lovu, da vidim možemo li besplatno napuniti barem donji prsten Arene, kako bismo pogurali naše dečke da probaju osvojiti važne bodove", napisao je popularni Kajba i dodao:

"Za one neodlučne, čuo sam iz prve ruke da će Aleksandra biti na tekmi, pa je to prilika za fanove da se slikaju i uzmu autograme. Što bi rekao moj prijatelj Vedran Mioč, laku noć Hrvatska ili Rvacka, svejedno!!! Utakmica je u četvrtak 12.10. u 18.45 sati. Prvih 100 koji dođu imaju za nagradu osjećaj da sport još nije umro.... Ulaznice besplatne!!!"