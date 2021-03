Ako Ivano napravi među kaubojima što i u svojem klubu - na konju smo!

Rukometni klub Akademija Balić-Metličić napravio je veliko iznenađenje plasmanom u četvrtfinale Hrvatskog kupa. Uz Slatinu oni su jedini klub koji ne igra u najvišem rangu, Premijer ligi.

– Jedva čekamo ždrijeb. Mislim da se objektivno možemo sa svima nadmetati, osim s PPD Zagrebom i Nexeom. Jasno, bilo bi sjajno kada bismo za suparnike izvukli Slatinu, no imamo itekakve šanse i protiv Sesveta, Dubrave i Spačve – istaknuo je Pero Metličić, trener seniorske momčadi.

Na putu do četvrtfinala Akademija Balić-Metličić izbacila je Kingtrade (31:21), Zadar (31:28), Kamičak (38:26) i Umag (35:28).

– Što se tiče Prve B lige jug, tu smo trenutačno na petom mjestu, deset bodova iza vodećeg Trogira. No, s obzirom na to da su svi naši igrači amateri i studenti, nemamo u ovom trenutku ambicije za plasman u Premijer ligu. Organizacijski možemo odmah igrati Premijer ligu, ali nemamo kvalitetu. A za kvalitetu nam treba novac koji nemamo. No, tko zna, možda se jednog dana pojavi nekakav sponzor kojem je u interesu da Split ima klub u najvišem razredu hrvatskog rukometa – istaknuo je Metličić.

Ovdje je počeo Marin Šipić

Klub je osnovan 2007. godine kada su Metličić i Balić još bili itekako aktivni igrači, nezamjenjivi u prvoj postavi hrvatske reprezentacije.

– Na ideju o osnivanju akademije zajedno smo došli Ivano, Ivica Maraš i ja. Situaciju u splitskom muškom rukometu bila je slaba, nije bilo više interesa, a nekad se Split mogao hvaliti klubom Brodomerkur koji je igrao polufinale Kupa EHF-a 1998. godine i koji je dvaput bio doprvak Hrvatske. I tako smo krenuli u realizaciju projekta. Imali smo na početku dosta djece, čak i djevojčice, no od njih smo na kraju odustali jer ženski rukomet u Splitu već ima dva kluba. Krenuli smo sa željom da se afirmira što veći broj mladih i da se proširi rukometna baza. Smatrali smo da u Splitu ima mjesta za dva kluba i nikome nismo htjeli biti konkurencija – kaže Metličić.

Nakon 14 godina klub ima sve selekcije, od kadeta do seniora.

– Sjajne smo rezultate postizali na prvenstvima Hrvatske za mlađe dobne kategorije. Svake godine naš klub je sudionik završnice prvenstava Hrvatske za kadete – pohvalio se Metličić.

U klubu kao treneri uglavnom rade bivši igrači i reprezentativci – Pero Metličić, Ivano Balić, Dalibor Anušić, Ljubo Vukić, Venio Losert, Ivica Maraš te Žarko Balić, Ivanov otac.

– U klubu je i Jelana Novačić koja je trenerica mini rukometa koji je sada stao zbog pandemije – naglasio je Metličić.

Da klub jako dobro radi, dokazuje činjenica da su u njemu ponikli Marin Šipić, seniorski reprezentativac Hrvatske, danas igrač PPD Zagreba, potom Mateo Maraš koji kuca na vrata seniorske reprezentacije, a danas igra za Pelister.

– Bilo je tu još puno dobrih klupskih igrača koji igraju diljem Hrvatske, ali i u Slovenije, poput Raguža koji je u Dobovi. U klubu imamo trenutno tri kadetska i dva juniorska reprezentativca Hrvatske – dodao je Metličić.

Novac od članarine i kampa

Naravno, klub nema svoju stalnu dvoranu u kojoj trenira.

– Snalazimo se. Kao prvoligašu nam je situacija puno bolja jer imamo neke dodatne termine koji nam pripadaju zbog statusa kluba. Radimo u još nekoliko osnovnih škola po Splitu. Nije idealna situacija, ali nije ni tako katastrofalna – rekao je Metličić.

A kako se financirate?

– Uglavnom od članarina i sredstava koja dobijemo od Sportskog saveza grada Splita – istaknuo je nekadašnji kapetan hrvatske rukometne reprezentacije.

Nešto “kapne” i od organiziranja ljetnih rukometnih kampova?

– Istina. Naš tradicionalni kamp održavamo na otoku Hvaru, u Jelsi. Prošlo ljeto uspjeli smo okupiti 94 polaznika, djevojčice i dječake iz Švicarske, Austrije, Njemačke, Slovenije i Hrvatske. Držali smo se svih potrebnih mjera i brinuli se o zdravlju djece, a isto tako pripremali ih za ono što sport očekuje u idućem periodu, a to su stroga pravila ponašanja na sportskim borilištima. Zadovoljan sam što unatoč svim poteškoćama naši projekti idu dalje i što smo održali klub i okupili mlade i školovane trenere. Mi smo među rijetkim klubovima u svijetu koji imaju vlastiti internat za djecu koja nisu iz Splita, pokrenuli smo Erste mini rukometnu ligu od Poreča do Dubrovnika, imamo kamp u kojem i osobno financiramo dolazak djece slabijeg imovinskog stanja – zaključio je Metličić.