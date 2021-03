Evo zašto se Ivano Balić odlučio vratiti u reprezentaciju, shvatio je jednu stvar

Nakon što se rukometaši Hrvatske nisu uspjeli plasirati na Olimpijske igre u Tokio, nešto svojom, a nešto krivnjom drugih (op. p., ne mogu se oteti dojmu da su Francuzi u posljednjim sekundama pustili pobjedu Portugalu), pred izbornikom Hrvojem Horvatom već su novi izazovi. Krajem travnja očekuju nas dvije zaostale utakmice sa Slovačkom u EHF Europskom kupu. Obje će se igrati u Varaždinu, a bit će to prilika da se promovira novi stručni stožer, ali i neki novi igrači.

Glavna vijest je da će Ivano Balić postati pomoćni trener izbornika Hrvoja Horvata. Premda u Hrvatskom rukometnom savezu to nisu obznanili, stvar je sto posto sigurna. Netko će reći – mogu li njih dvojica uopće surađivati? Da ne mogu, vjerujte da do takve kombinacije ne bi nikad došlo. Ivano je shvatio da ne može bez iskustva postati trener pa je odlučio krenuti jednim ispravnim putem – za početak biti pomoćni trener. Njih dvojica približnih su godina. Horvat je rođen 1977., a Ivano dvije godine kasnije. Obojica su igrala na istoj poziciji – srednji vanjski. Može se pretpostaviti da jednako razmišljaju. Uostalom, njih dvojica već su surađivala kad je Balić bio direktor svih reprezentacija, a Hrvoje Horvat u to vrijeme izbornik juniorske reprezentacije.

Ivano se tako nakon četiri godine vraća u stožer. Nakon završetka igračke karijere postavljen je za direktora reprezentacije 2016. godine, kada je izbornik postao Željko Babić, a pomoćni trener Pero Metličić. U svom mandatu Balić se može pohvaliti da je kao dio stožera osvojio brončanu medalju na Europskom prvenstvu u Poljskoj 2016. godine. No povukao se, zajedno s Babićem i Metličićem, nakon što smo na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj 2017. godine osvojili četvrto mjesto, i to nakon što smo u susretu za broncu vodili protiv Slovenije osam razlike dvadesetak minuta prije kraja.

Traži se trener vratara

Matija Bilušić bio je privremeno rješenje za trenera vratara. Procjena u savezu je da se on potpuno posveti ženskoj reprezentaciji, koju nakon europske bronce čeka Svjetsko prvenstvo u Španjolskoj u prosincu ove godine. Novi trener vratara birat će se između tri imena. U konkurenciji su Nino Pavelić, trener vratara u Nexeu, klubu u kojem je godinama trener bio Horvat. Bio je Pavelić u stručnom stožeru Hrvatske na Europskom prvenstvu u Hrvatskoj 2018. godine. Kandidati za trenera vratara još su dvije hrvatske legende – Venio Losert i Ivan Stevanović. Losert je na Svjetskom prvenstvu bio trener vratara reprezentacije Egipta, a nije nevažno da je jedan od najboljih prijatelja novog pomoćnog trenera Ivana Balića.

Što se tiče igračkog kadra, goruće je pitanje vratara. Naime, u posljednje vrijeme vratari su nam slaba točka i već se sada polako treba razmišljati o dugoročnim rješenjima. U fokusu su trenutačno možda dva najveća hrvatska talenta među vratnicama – Mandić iz Ljubuškog i Kuzmanović iz Dugog Sela. Prvi bi se trebao sljedeće sezone preseliti u Zagreb i braniti za “plinare”, a drugi je trenutačno u Našicama. Zanimljiv je i Kristijan Pilipović, rođeni Đakovčanin koji brani za austrijsku reprezentaciju. No on je zainteresiran za to da promijeni nacionalni dres i rado bi branio za Hrvatsku. Tu su još zanimljivi Slavić, koji brani u španjolskom Ademaru, i Meštrić, koji brani u francuskom Aixu. Jasno, neće se izbornik preko noći odreći Šege, Pepića, Šunjića, Ašanina... Ali treba gledati naprijed.

Još se nitko nije oprostio

Drugi gorući problem su vanjski šuteri. Sigurno je da će sve više prilika dobivati Jaganjac, Šarac i Martinović, no Horvat već sada treba tražiti još poneko rješenje za Olimpijske igre u Parizu 2024. te za Svjetsko prvenstvo u Hrvatskoj 2025. godine. Tu se kao moguća rješenja nameću Ivanković, koji će dres Dubrave sljedeće sezone zamijeniti dresom Celja, potom Maraš, koji sjajno igra u Pelisteru, te Fabijan Grubišić, sjajni mladac iz Varaždina, jedan od najboljih šutera Paket24 Premijer lige.

Hoće li se netko od igrača koji su igrali Svjetsko prvenstvo u Egiptu i kvalifikacijski turnir za odlazak na Igre oprostiti? U ovom trenutku sigurno je da se Horvat sam neće nikoga odreći, a nitko od starijih igrača nije još službeno rekao ne, poput Gojuna, Stevanovića ili Kopljara nakon Europskog prvenstva u hrvatskoj 2018. godine.

