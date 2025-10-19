Naši Portali
NEZAUSTAVLJIV

Čudesni Talijan razbio Alcaraza pa osvojio zlatni reket i najveću nagradu u povijesti tenisa

Six Kings Slam
STRINGER/REUTERS
VL
Autor
Hina
19.10.2025.
u 09:27

U novom finalnom obračunu Alcaraz nije bio u mogućnosti na pravi način odgovoriti na odličnu igru suparnika. Talijan je od prvog gema bio gospodar zbivanja na terenu. U prvom setu je dvaput slomio Alcarazov servis, a još jednom je to učinio i u sedmom gemu drugog seta, što mu je bilo dovoljno za pobjedu, jer Španjolac nije došao nijednom u priliku za 'break'.

Talijanski tenisač Jannik Sinner drugu godinu zaredom je postao pobjednik ekshibicijskog turnira "Six Kings Slam" u Rijadu, glavnom gradu Saudijske Arabije, pobijedivši u finalnom dvoboju Španjolca Carlosa Alcaraza sa 6-2, 6-4 za 72 minute. Sinner je za novi trijumf na ovom turniru ponovno zaradio šest milijuna američkih dolara, baš kao i prošle godine, kad su mu za pobjedu nad Alcarazom u finalu trebala tri seta (6-7, 6-3, 6-3).

U novom finalnom obračunu Alcaraz nije bio u mogućnosti na pravi način odgovoriti na odličnu igru suparnika. Talijan je od prvog gema bio gospodar zbivanja na terenu. U prvom setu je dvaput slomio Alcarazov servis, a još jednom je to učinio i u sedmom gemu drugog seta, što mu je bilo dovoljno za pobjedu, jer Španjolac nije došao nijednom u priliku za 'break'.

Uoči finala odigran je meč za treće mjesto. Osvojio ga je Taylor Fritz nakon što mu je Novak Đoković predao dvoboj po završetku prvog seta. Amerikanac je prvu dionicu meča osvojio u 'tie-breaku' (7-4) nakon 75 minuta igre. Đoković je imao vidne probleme sa disanjem te je odlučio prekinuti dvoboj u tom trenutku.
