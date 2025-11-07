Naši Portali
TENIS

Ajduković ostao bez polufinala u Japanu

Varaždin: Duje Ajduković i Edas Butvilas u drugom meču Davis cupa između Hrvatske i Litve
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
07.11.2025.
u 15:49

Ajduković se vratio u drugom setu nakon izgubljenog servisa u prvom gemu i s dva 'breaka' (1-1, 4-2) izborio odlučujući, treći set

Hrvatski tenisač Duje Ajduković (ATP - 322.) nije se uspio plasirati u polufinale ATP Challenger 75 turnira na tvrdoj podlozi u japanskom gradu Matsuyami, a u četvrtfinalnom dvoboju odigranom u petak pobijedio ga je Britanac Ryan Peniston (ATP - 194.) sa 7-5, 3-6, 6-2.

Splićanin je u prvom setu nadoknadio početni zaostatak od 0-4, ali je pri rezultatu 5-5 ponovno izgubio servis, što je 29-godišnji Britanac pretvorio u osvajanje prve dionice meča.

Ajduković se vratio u drugom setu nakon izgubljenog servisa u prvom gemu i s dva 'breaka' (1-1, 4-2) izborio odlučujući, treći set. No, u njemu je Peniston ponovno stvorio početnu prednost (3-0) te nije dopustio 24-godišnjem Splićaninu novi preokret.

Za Ajdukovića je ovo bilo sedmo četvrtfinale na Challenger Touru u ovoj sezoni, a ovo mu je bio četvrti poraz u mečevima za plasman u polufinale.

Ključne riječi
Japan polufinale atp challanger Duje Ajduković

