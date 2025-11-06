Naši Portali
Stolni tenis

Pvi put u povijesti Superliga će biti u izravnom TV prijenosu

Zagreb: U Domu sportova počelo 1. kolo hrvatskog ITTF turnira Challenge kategorije Zagreb Open
Sanjin Strukic/PIXSELL
Autor
Damir Mrvec
06.11.2025.
u 13:18

Hrvatski stolnoteniski savez osigurao je suradnju sa ZonaSport televizijom, koja će do kraja godine izravno prenositi četiri susreta Superlige, a uskoro bi prijenosi trebali obuhvatiti i mečeve doigravanja - play-offa.

Na nedavnom Europskom prvenstvu u Zadru, stolni tenis ponovno je dobio svoje minute u televizijskim programima.

Tijekom deset dana natjecanje je izazivalo veliku pažnju medija - u Hrvatskoj je prenošeno na HTV-u i SPTV-u, a putem televizijskog prijenosa slika iz Zadra stigla je u tridesetak zemalja svijeta.

Putem streaminga na ETTU.tv, stolni tenis je bio dostupan i u svim ostalim državama.

No, velika vijest za hrvatski stolni tenis tek dolazi - od studenog 2025. stolni tenis će se ponovno pojaviti na televizijskim ekranima, ali ovaj put riječ je o klupskim natjecanjima.

Po prvi put u povijesti, superligaški mečevi bit će prenošeni uživo. Hrvatski stolnoteniski savez osigurao je suradnju sa ZonaSport televizijom, koja će do kraja godine izravno prenositi četiri susreta Superlige, a uskoro bi prijenosi trebali obuhvatiti i mečeve doigravanja - play-offa.

Ovaj projekt predstavlja značajan iskorak u popularizaciji stolnog tenisa i promociji naših klubova, otvarajući nova poglavlja u vidljivosti sporta na nacionalnoj razini.

U studenom će se prenositi dva muška meča, Osijek - GSTK Zagreb (9.11., 11.00) i Pula - Libertas Marinkolor (23.11.,11:00) te dva ženska meča Hodošan - TIS (22.11., 11:00) i STK Zagreb - dr. Časl (29.11., 11:00).

- Za 2025. potvrđena su četiri susreta, a u 2026. planiramo dogovarati daljnje prijenose. Termin u 11 sati odabrali smo jer tada ima najmanje live sporta, što stolnom tenisu omogućuje svoj prepoznatljiv termin i vidljivost - istaknuo je Vedran Prga, vlasnik Zona Sport TV-a.

Prijenosi će biti dostupni na A1 kanalu 221 i Telemachovom Eon-u na kanalu 285, a u budućnosti postoji mogućnost da Zona Sport TV bude dostupan i kod ostalih IPTV operatera u Hrvatskoj.
 

Ključne riječi
Superliga Vedran Prga Zona sport TV tv prijenos Stolni tenis

